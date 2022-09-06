Общество ожидает решительных политических реформ - политолог о Послании Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, независимый директор Совета директоров АО «Институт внешнеполитических исследований» Санат Кушкумбаев обозначил основные составляющие Послания Главы государства от 1 сентября и выразил мнение по поводу внеочередных президентских выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, следует отметить, что социально-экономическое составляющее Послания ориентировано на то, чтобы во-первых: экономика Казахстана смогла адаптироваться к новым вызовам, к тем кризисным явлениям, которые наблюдаются сейчас в мире с учетом международной экономической ситуации, геополитической турбулентности. Все озвученные меры направлены на адаптацию и укрепление устойчивости экономики. Другой аспект - социальная составляющая, которая должна повысить уровень жизни казахстанцев. Это - основной лейтмотив экономического блока», - сказал Санат Кушкумбаев корреспонденту МИА «Казинформ».

В политическом же блоке, как пояснил эксперт, основной акцент направлен на продолжение тех реформ, которые были анонсированы Президентом в январе и марте этого года.

«Президент выступал с Посланием в марте. Спустя полгода выступает с новым, которое продолжает логику политических изменений в стране. Естественно, после референдума по изменениям в Конституцию общество ожидает перезагрузку всей политической системы страны. Для того, чтобы перезагрузка произошла, нужно довести важные и ключевые реформы, а не просто принять конституционные изменения и поправки. Поэтому это и есть полная, тотальная перезагрузка всей политической системы», - отметил Санат Кушкумбаев.

По словам политолога, Казахстан вступает в большой годовой электоральный цикл, который включает в себя внеочередные выборы Президента РК. Не менее важным составляющим политических изменений является также проведение в первой половине следующего года выборов в Парламент и маслихаты.

«Все это полностью должно довести к перезагрузке всей политической системы. Поэтому общество ожидает решительных политических реформ. Я думаю, что Президент на это идет и демонстрирует лидерство во всех вопросах», - выразил свое мнение С. Кушкумбаев.

Также заместитель директора КИСИ дал комментарий по поводу семилетнего срока президентства. В своем Послании Глава государства предложил установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания.

«Два срока президентства зачастую является искушением для многих политиков. Многие президенты в первый срок думают, как бы переизбраться на второй. И в мире этот феномен общеизвестный. Это негативно может сказаться на устойчивости социально-политической системы, с одной стороны, и с другой - общественные ожидания, которые быстро сменяются разочарованием. Для того чтобы избежать подводных камней, семилетний срок является оптимальным. К примеру, в США максимальный срок - в два срока, то есть, 8 лет. В условиях нашей страны, где проживают около 20 млн человек, семилетний срок вполне достаточный», - считает Санат Кушкумбаев.

Также эксперт ответил на вопрос, насколько желающие баллотироваться на пост президента готовы к выборам в течение двух месяцев.

«Любой политик должен всегда быть готовым. К примеру, в Великобритании произошли события, когда уже бывшему премьер-министру Борису Джонсону пришлось подать в отставку. И был ряд политиков, которые готовы были занять его место. Поэтому, думаю, что большинство политиков должны быть всегда готовы к борьбе, даже если выборы будут завтра. Парламентские выборы анонсированы заранее, а к президентским выборам, конечно, придется подготовиться в двухмесячный срок», - выразил мнение он.

«Если человек имеет все качества и соответствующие идеи, и он анонсировал эти идеи раньше, то больших усилий сформулировать, адаптировать или актуализировать свои идеи для предвыборной программы не потребуется. Это должно быть постоянным вызовом для большинства политиков, участвующих в политической борьбе. При этом они должны быть готовы к принятию всех этих вызовов», - заключил Санат Кушкумбаев.



