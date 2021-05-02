Общество Красного Полумесяца доставило в Иран крупную партию вакцины

ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца Мохаммад-Хасан Гусиян объявил о прибытии самой крупной партии вакцины от коронавируса из Китая в Иран с начала вспышки вируса в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«Партия из миллиона доз вакцины от коронавируса прибыла сегодня в аэропорт Имама Хомейни от Общества Красного Креста Китая», - отметил он.

По данным ИРНА, четыре вакцины от коронавируса, в том числе Sputnik V из России, Covaccine из Baharat India, Astrazeneca Oxford из R-Pharm из России и Astrazeneca Oxford из SKBio из Южной Кореи, ранее получали экстренные лицензии в стране. В связи с этим пять вакцин коронавируса в стране получили разрешения на экстренное использование.