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Общество и государство прошли стресс-тест на устойчивость - Адиль Каукенов

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Января 2021, 02:19
Общество и государство прошли стресс-тест на устойчивость - Адиль Каукенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все партии в ходе этих выборов получили мощный опыт работы с регионами, освоили онлайн режимы, а самое главное - общество и государство прошли стресс-тест на устойчивость. Такое мнение выразил в Facebook политолог Адиль Каукенов.

«Получены данные экзит пула. Результаты были прогнозируемые: Нур Отан занял первое место набрав порядка 71%, второе место взял АК Жол с 10% и третье место НПК с 9%. У всех трёх партий был свой электорат который ожидаемо принес своим кандидатам места в Парламенте. Ауыл и Адал не смогли перешагнуть порог, но и для них не все так плохо. Теперь стоит сделать работу над ошибками до следующих выборов», - подчеркнул политолог.

Подводя итоги, Адиль Каукенов отметил, что казахстанские избиратели традиционно сделали выбор в пользу стабильности и эволюционного развития.


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