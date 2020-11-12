+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 11 °С
USD 427.26 EUR 503.78
RUB 5.61 CNY 64.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Общество должно предложить инструменты для регуляции фейковых сообщений - эксперт

12 Ноября 2020 14:58
Поделиться:
Общество должно предложить инструменты для регуляции фейковых сообщений - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только распространяя достоверную информацию, можем предотвратить негативные последствия, связанные с распространением фейков. Такое мнение в ходе онлайн семинара, проводимого в рамках Astana Media Week, выразил член Президентского молодежного кадрового резерва, руководитель проекта SStopfake.kz Александр Данилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Предстоит большая работа - новый зампредседателя АНК рассказал о планах
Какие факторы влияют на усиление доллара на мировых рынках - Мухтар Орман Вероятную причину роста заболевания коронавирусом назвал алматинский эксперт Айгуль Соловьева: Сложно переоценить важность функций независимых наблюдателей

«Мы должны понимать, что опровержение фейков становится одной из важнейших работ, инструкцией для пресс-секретаря. Большая дискуссия существует в обществе: нужно ли жестко отлавливать генераторов фейков? Мы должны четко понимать, что есть разные причины его появления: незнание, шутка, позитивный опыт, который хотелось распространить. Все это нужно разделить», - считает резервист.

По его словам, свобода слова порождает такие вещи, как распространение фейков. Но вместе с тем, фейки не должны стать причиной того, чтобы в той или иной мере душилась свобода слова.

«Общество должно предложить три инструмента для регуляции фейковых сообщений. Первое - развитие журналистского сообщества, сообщества пресс-секретарей, определение правил игры для проверки информации. Второе, безусловно, обучение. Критическое мышление, кибергигиена – важные вещи, которые должны учитываться в суждении людей. Третье – работа над тем, что будет происходить, если фейк приводит к негативным последствиям. Каждый человек должен четко понимать, что, если распространение информации приводит к негативным последствиям или потерям, человеческим жертвам, это должно наказываться. Государство должно демонстрировать абсолютное понимание того, что в этой истории не должно быть тех, к кому закон относится легче или к кому он относится тяжелее. Правила игры должны быть понятными», - сказал руководитель проекта SStopfake.kz.

Все это в совокупности, по его мнению, поможет сделать информационное поле сбалансированным. «Только распространяя достоверную информацию, можем предотвратить негативные последствия, связанные с распространением фейков», - заключил Александр Данилов.


Подписывайтесь на наш канал:

#СМИ   #Силовые структуры   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив