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Общественный транспорт временно не функционирует в отдельных местах беспорядков во Франции

Автор:  
Арнур Рахимбеков
3 Июля 2023, 05:12
Общественный транспорт временно не функционирует в отдельных местах беспорядков во Франции

ПАРИЖ-НАНТЕР. КАЗИНФОРМ - Один маршрут трамвая и один автобусного сообщения были отменены в воскресенье в пригороде Парижа по соображениям безопасности, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в местной транспортной компании, маршрут трамвая T5, соединяющий Сен-Дени и Сарсель, не функционирует из-за повреждения рельсов, которые были повреждены во время беспорядков после смерти 17-летнего юноши Ноэля. Другой автобусный маршрут, курсирующий между городом Нантер и районом Ля-Дефенс был отменен по соображениям безопасности.

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В воскресенье бабушка погибшего подростка в эфире французского телевидения призвала остановить насилие.

«Я хочу, чтобы это прекратилось», - заявила бабушка Наэля.

«Люди, которые ломают все, я говорю им, остановитесь! Пусть не уничтожают школы, автобусы. На автобусах ездят матери», - сказала пожилая женщина.

По ее мнению, нарушители порядка используют трагедию в качестве предлога. Бабушка добавила, что у нее «разбито сердце». И она винит только полицейского, убившего внука. Но не имея ничего против остальных полицейских.

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