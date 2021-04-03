Общественный транспорт вернулся к обычному режиму работы по выходным в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы общественный транспорт вернулся к обычному режиму работы в выходные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно постановления главного санитарного врача с 3 апреля общественный транспорт в выходные дни возвращается в обычный рабочий режим с 06:00 до 23:00 часов», - сообщили в «Almaty Avtobustary».

Ранее было опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы. В частности, стало известно, как будут учиться школьники и студенты.

Также стала разрешена работа ТРЦ и рынков.

В постановлении санврача прописан и алгоритм работы кафе, салонов красоты.