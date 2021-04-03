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    11:01, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Общественный транспорт вернулся к обычному режиму работы по выходным в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы общественный транспорт вернулся к обычному режиму работы в выходные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно постановления главного санитарного врача с 3 апреля общественный транспорт в выходные дни возвращается в обычный рабочий режим с 06:00 до 23:00 часов», - сообщили в «Almaty Avtobustary».

    Ранее было опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы. В частности, стало известно, как будут учиться школьники и студенты.

    Также стала разрешена работа ТРЦ и рынков.

    В постановлении санврача прописан и алгоритм работы кафе, салонов красоты.


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