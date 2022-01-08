14:39, 08 Январь 2022 | GMT +6
Общественный транспорт в Костанайской области работает в штатном режиме
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области ситуация стабильная. В штатном режиме работают все объекты жизнеобеспечения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Общественный транспорт, по информации пресс-службы городского акимата, работает в штатном режиме. Автобусы ходят с 7:00 до 21:00. Интервал до 30 минут.
Что касается магазинов и торговых центров, то они функционируют. Часть - с утра, некоторые - с обеда до вечера.
Также в регионе для обеспечения ограничительных мер на автомобильных дорогах по области установлено 14 блокпостов.
Кроме того, в регионе с 6 января полностью запрещена реализация алкогольной продукции (и в дневное, и в ночное время).
Что касается комендантского часа, то, в соответствии с законом о чрезвычайном положении, в период с 23 часов до 7 часов костанайцам запрещено покидать свои жилища без специальных пропусков и одновременно удостоверяющих личность документов.