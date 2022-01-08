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    14:39, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Общественный транспорт в Костанайской области работает в штатном режиме

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области ситуация стабильная. В штатном режиме работают все объекты жизнеобеспечения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Общественный транспорт, по информации пресс-службы городского акимата, работает в штатном режиме. Автобусы ходят с 7:00 до 21:00. Интервал до 30 минут.

    Что касается магазинов и торговых центров, то они функционируют. Часть - с утра, некоторые - с обеда до вечера.

    Также в регионе для обеспечения ограничительных мер на автомобильных дорогах по области установлено 14 блокпостов.

    Кроме того, в регионе с 6 января полностью запрещена реализация алкогольной продукции (и в дневное, и в ночное время).

    Что касается комендантского часа, то, в соответствии с законом о чрезвычайном положении, в период с 23 часов до 7 часов костанайцам запрещено покидать свои жилища без специальных пропусков и одновременно удостоверяющих личность документов.

    Теги:
    Костанайская область Транспорт ЧП-2022
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