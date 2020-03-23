Общественный транспорт в Алматы теперь будет ходить до 21-00

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы рассказали об изменении графика движения общественного транспорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 24 марта текущего года общественный транспорт в Алматы будет работать до 21-00.

Как сообщили в акимате Алматы, мониторинг и анализ работы общественного транспорта показал снижение пассажиропотока на 70%. В связи с чем алматинским Оперативным штабом по обеспечению режима чрезвычайного положения принято решение о сокращении времени работы городских маршрутов.

Отметим, ранее сообщалось о том, что несмотря на значительное снижение пассажиропотока, для свободного передвижения горожан автобусы продолжают работать в штатном режиме с плановым выходом 95%.

Работа междугородних и пригородных маршрутов приостановлена.