+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 444.80 EUR 476.78
RUB 5.72 CNY 62.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Общественный транспорт в Алматы теперь будет ходить до 21-00

23 Марта 2020 14:25
Поделиться:
Общественный транспорт в Алматы теперь будет ходить до 21-00

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы рассказали об изменении графика движения общественного транспорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Общий пакет антикризисных мер составит 10 млрд долларов - Касым-Жомар Токаев
Более 300 тысяч медицинских масок дополнительно завезли в столицу Глава государства поручил обеспечить общественную безопасность в период ЧП Госкомиссия должна определить порядок привлечения Вооруженных Сил к дезинфекции улиц – глава государства

С 24 марта текущего года общественный транспорт в Алматы будет работать до 21-00.

Как сообщили в акимате Алматы, мониторинг и анализ работы общественного транспорта показал снижение пассажиропотока на 70%. В связи с чем алматинским Оперативным штабом по обеспечению режима чрезвычайного положения принято решение о сокращении времени работы городских маршрутов.

Отметим, ранее сообщалось о том, что несмотря на значительное снижение пассажиропотока, для свободного передвижения горожан автобусы продолжают работать в штатном режиме с плановым выходом 95%.

Работа междугородних и пригородных маршрутов приостановлена.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Транспорт, Коронавирус, Коронавирус в РК,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив