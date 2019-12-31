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Общественный транспорт усилит работу в столице в праздничные дни
31 Декабря 2019 17:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В праздничные дни в столице будет усилена работа общественного транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Astana LRT».
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«В связи с новогодними праздниками предстоят несколько выходных дней. Чтобы в эти дни жители и гости города могли добираться до мест развлечений с комфортом, будет усилена работа популярных маршрутов», - сообщается на странице «Astana LRT» в Facebook.
Так, 2 января 2020 года усилят работу маршруты №№ 9, 10, 12, 18, 28, 31, 37, 40, 47, 51, 302, 303, 3 января – маршруты №№ 2, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 28, 31, 33, 37, 40, 47, 51, 70, 71, 302, 303, 4 января - маршруты №№ 9, 10, 12, 18, 28, 31, 37, 40, 47, 51, 302, 303.
Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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