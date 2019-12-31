+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 0 °С
USD 381.18 EUR 426.85
RUB 6.17 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Общественный транспорт усилит работу в столице в праздничные дни

31 Декабря 2019 17:53
Поделиться:
Общественный транспорт усилит работу в столице в праздничные дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В праздничные дни в столице будет усилена работа общественного транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Astana LRT».

Новости по теме

В Нур-Султане запускается новый пригородный маршрут
У автобуса на ходу оторвало колесо в Акмолинской области Из-за непогоды приостановлено движение пригородных маршрутов в Нур-Султане В столице возобновлено движение двух пригородных маршрутов

«В связи с новогодними праздниками предстоят несколько выходных дней. Чтобы в эти дни жители и гости города могли добираться до мест развлечений с комфортом, будет усилена работа популярных маршрутов», - сообщается на странице «Astana LRT» в Facebook.

Так, 2 января 2020 года усилят работу маршруты №№ 9, 10, 12, 18, 28, 31, 37, 40, 47, 51, 302, 303, 3 января – маршруты №№ 2, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 28, 31, 33, 37, 40, 47, 51, 70, 71, 302, 303, 4 января - маршруты №№ 9, 10, 12, 18, 28, 31, 37, 40, 47, 51, 302, 303.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив