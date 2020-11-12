Общественный транспорт приостанавливает свою работу в выходные дни в ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни, закрываются все торговые дома и рынки в областном центре ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, в Западно-Казахстанской области в выходные дни вводятся ограничительные меры.
В выходные дни (суббота, воскресенье) и праздничные дни (согласно трудовому законодательству Республики Казахстан):
- приостановление работы торговых домов и центров (бутики, павильоны), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них;
- приостановление работы непродовольственных и продовольственных открытых и крытых рынков;
-приостановление работы религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие);
- приостановление работы объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), библиотек, музеев и др.;
- приостановление работы общественного автотранспорта.
Что касается объектов общественного питания, то они работают в будние дни с 10:00 часов до 21:00 часа (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек). В выходные дни (суббота, воскресенье) работать будут только на доставку, без приема посетителей;
Бани, сауны работают в будние дни: с 09:00 часов до 20:00 часов, в выходные дни: с 09:00 часов до 19:00 часов (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв м на 1 посетителя).
Напомним, что санитарные посты установят с 10 ноября 2020 года в Уральске и районах ЗКО. Соответствующее Постановление «Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Западно-Казахстанской области» подписал 8 ноября главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области Мухамгали Арыспаев.
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sanitarnye-posty-ustanovyat-v-ural-ske-i-rayonah-zko_a3716139
- Телемост между воспитанниками детских домов прошел в Акмолинской области
- Свыше 2 тысяч км автодорог отремонтировано в 2020 году в Карагандинской области
- Рост выпуска продукции на 4% обеспечил МСБ Карагандинской области благодаря поддержке государства
- 530 млрд тенге инвестиций привлечено в Карагандинскую область
- Восемь ПЦР-лабораторий мощностью 10 тысяч тестов в сутки функционируют в Карагандинской области
- Спасатели дали казахстанцам рекомендации при снежных заносах на автодорогах
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана