+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 9 °С
USD 427.26 EUR 503.78
RUB 5.61 CNY 64.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Общественный транспорт приостанавливает свою работу в выходные дни в ЗКО

12 Ноября 2020 17:01
Поделиться:
Общественный транспорт приостанавливает свою работу в выходные дни в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни, закрываются все торговые дома и рынки в областном центре ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как открытие кинотеатров повлияло на эпидситуацию, рассказали в Минздраве РК
Какие вакцины против COVID-19 считают перспективными в Казахстане В каких регионах Казахстана чаще всего нарушают ограничительные меры Менее минуты занимает проверка на блокпостах Павлодарской области

По информации пресс-службы Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, в Западно-Казахстанской области в выходные дни вводятся ограничительные меры.

В выходные дни (суббота, воскресенье) и праздничные дни (согласно трудовому законодательству Республики Казахстан):

- приостановление работы торговых домов и центров (бутики, павильоны), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них;

- приостановление работы непродовольственных и продовольственных открытых и крытых рынков;

-приостановление работы религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие);

- приостановление работы объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), библиотек, музеев и др.;

- приостановление работы общественного автотранспорта.

Что касается объектов общественного питания, то они работают в будние дни с 10:00 часов до 21:00 часа (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек). В выходные дни (суббота, воскресенье) работать будут только на доставку, без приема посетителей;

Бани, сауны работают в будние дни: с 09:00 часов до 20:00 часов, в выходные дни: с 09:00 часов до 19:00 часов (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв м на 1 посетителя).

Напомним, что санитарные посты установят с 10 ноября 2020 года в Уральске и районах ЗКО. Соответствующее Постановление «Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Западно-Казахстанской области» подписал 8 ноября главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области Мухамгали Арыспаев.


Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sanitarnye-posty-ustanovyat-v-ural-ske-i-rayonah-zko_a3716139


Подписывайтесь на наш канал:

#Западно-Казахстанская область   #Транспорт   #Регионы  
Поделиться:

Автор:

Аида Галиева

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив