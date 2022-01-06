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    14:00, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Общественный транспорт перевозит пассажиров бесплатно в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана общественный транспорт перевозит пассажиров бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи с возникшей ситуацией, водители перевозят пассажиров бесплатно в тех случаях, когда люди не могут валидировать свою карту и не имеют наличных денег.

    Ранее сообщалось, что все объекты в городе Нур-Султане, за исключением банков, работают в штатном режиме. Также в штатном режиме работает общественный транспорт.

    Напомним, вчера, 5 января, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения на период с 16 часов 00 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.


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