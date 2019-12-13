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Общественный транспорт обновят в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В этом году автопарки Караганды закупили 105 новых автобусов. Все они с заниженным полом и оборудованы для удобства колясочников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Изношенность транспорта остается одной из главных проблемных тем. О состоянии и перспективах развития пассажирского транспорта говорили на сессии областного маслихата.
«Одна из главных задач на сегодня – полностью заменить изношенные автобусы на новые. Завершить эту работу мы должны в ближайшие два-три года. Кроме того, для акимов городов и районов приоритетная задача - наладить регулярное внутрирайонное и межпоселковое транспортное сообщение. Также в ближайшие годы мы планируем начать строительство вокзалов в тех крупных населенных пунктах, где их нет», - сказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных
В этом году в рамках программы «Нурлы Жол» в поселках Атасу и Актогай открыли автостанции. В поселках Аксу-Аюлы и Жайрем организовали пункты обслуживания пассажиров.
Кроме того, сейчас в областном центре идет работа по внедрению системы электронной оплаты в общественном транспорте. В последующем ее начнут внедрять в Темиртау, Жезказгане, Балхаше, Сарани и Сатпаеве.
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