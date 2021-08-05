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Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане

5 Августа 2021 12:07
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Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В субботу и воскресенье, 7-8 августа, городские и пригородные маршруты Нур-Султана не курсируют, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

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В компании напомнили, что в субботние и воскресные дни движение общественного транспорта в столице приостанавливается согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Нур-Султана.

Вход в общественный транспорт без масок запрещен.

Оплата проезда только безналичным расчётом: транспортной картой либо сканированием QR-кода.


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#Нур-Султан   #Транспорт  
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