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    17:41, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Общественный транспорт не будет работать 31 января и 7 февраля в ЗКО

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Внесены дополнения в постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 21 января 2021 года №2-ПГВр «Об усилении ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса.

    «Работу общественного транспорта приостановить в следующие воскресные дни: 31 января и 7 февраля текущего года для проведения дезинфекционных мероприятий», - говорится в псотавновлении г лавного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области М. Арыспаева.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Западно-Казахстанская область
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