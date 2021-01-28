Общественный транспорт не будет работать 31 января и 7 февраля в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Внесены дополнения в постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 21 января 2021 года №2-ПГВр «Об усилении ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса.

«Работу общественного транспорта приостановить в следующие воскресные дни: 31 января и 7 февраля текущего года для проведения дезинфекционных мероприятий», - говорится в псотавновлении г лавного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области М. Арыспаева.