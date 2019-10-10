Общественный транспорт масштабно проверяют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Для повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров, на автомобильных дорогах с 10 по 17 октября т.г. на территории республики МВД проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Активизирована работа по выявлению и не допущению нарушений правил дорожного движения общественным транспортом, при этом особое внимание уделено соблюдению скоростного режима, правил обгона, встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов.

Сотрудниками полиции усилен контроль за техническим состоянием транспортных средств, прохождением предрейсового технического и медицинского осмотра при выезде автобусов с территорий автопарков, автовокзалов, стихийных мест стоянок, конечных остановок с участием инженеров безопасности дорожного движения.

Особое внимание обращается на техническое состояние автобусов, перевозящих детей, а также эксплуатацию незаконно переоборудованных автобусов, а также автобусов (такси) техническое состояние и конструкция которых не соответствует требованиям безопасности дорожного движения.

Совместно с сотрудниками территориальных подразделений по чрезвычайным ситуациям проводятся осмотры технического состояния рейсовых автобусов по состоянию систем отопления, топливоподачи, устройства и эксплуатации электрооборудования, наличия средств пожаротушения.

В операции «Автобус» принимают участие заинтересованные государственные и местные исполнительные органы, а также представители общественности.