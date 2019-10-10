-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:35
-
вчера 23:04
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общественный транспорт масштабно проверяют в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров, на автомобильных дорогах с 10 по 17 октября т.г. на территории республики МВД проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Активизирована работа по выявлению и не допущению нарушений правил дорожного движения общественным транспортом, при этом особое внимание уделено соблюдению скоростного режима, правил обгона, встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов.
Сотрудниками полиции усилен контроль за техническим состоянием транспортных средств, прохождением предрейсового технического и медицинского осмотра при выезде автобусов с территорий автопарков, автовокзалов, стихийных мест стоянок, конечных остановок с участием инженеров безопасности дорожного движения.
Особое внимание обращается на техническое состояние автобусов, перевозящих детей, а также эксплуатацию незаконно переоборудованных автобусов, а также автобусов (такси) техническое состояние и конструкция которых не соответствует требованиям безопасности дорожного движения.
Совместно с сотрудниками территориальных подразделений по чрезвычайным ситуациям проводятся осмотры технического состояния рейсовых автобусов по состоянию систем отопления, топливоподачи, устройства и эксплуатации электрооборудования, наличия средств пожаротушения.
В операции «Автобус» принимают участие заинтересованные государственные и местные исполнительные органы, а также представители общественности.
- На 20% сократилось среднее время поездки в общественном транспорте в Нур-Султане
- Отставку главы КУИС прокомментировал замминистра внутренних дел
- Почему в Алматы ходят полные автобусы, а их количество на маршруте не увеличивают
- Более 800 преступлений раскрыли акмолинские полицейские с помощью собак
- Задержан совершивший побег из столичного психдиспансера подозреваемый в изнасиловании
- Рабочие подрались в Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана