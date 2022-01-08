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Общественный транспорт и предприятия Актобе работают в штатном режиме

Автор:  
Самал Ендибаева
8 Января 2022, 22:45
Общественный транспорт и предприятия Актобе работают в штатном режиме

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ситуация в Актюбинской области постепенно стабилизируется. В штатном режиме работают супермаркеты, рынки, торговые дома, малый и средний бизнес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ЦОНы, банки не работают. В банкоматах вчера закончились наличные деньги, однако сегодня их начали пополнять инкассаторы. Супермаркеты и другие магазины реализуют товар за наличные деньги. Сегодня заработал ряд терминалов. Общественный транспорт работает, но не на всех маршрутах.

«Общественный транспорт Актобе работает, но не все автобусы вышли на линию. В понедельник, думаю, будут работать все маршруты. Рынки, супермаркеты, магазины работают. В регионе организован оперативный штаб во главе с комендантом Канатом Алиевым», - сообщила пресс-секретарь акима города Айгуль Байменова.

С 5-го по 19-ое января в регионе объявлен режим ЧП. Согласно режиму, с 22:00 до 06:00 в Актобе действует комендантский час, т.е. запрещено передвигаться по Актобе пешком и на автотранспорте. Центральный проспект, где проходил митинг, всё ещё оцеплен. В пресс-службе акима области сообщили, что во время митинга случаев мародерства не было.

«Случаев мародерства не зарегистрировано, малый и средний бизнес работает, крупные организации тоже. Газ реализуется по цене 50-52 тенге, бензин тоже есть. По области выставлены блокпосты, в дневное время из-за комендантского часа в Актобе ездить можно. Но в ночное время проезда нет», - проинформировал пресс-секретарь акима области Гани Жакишев.


Актюбинская область   Безопасность   ЧП-2022  
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