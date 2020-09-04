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Общественный транспорт будет работать 5 сентября в Алматы
4 Сентября 2020 22:25
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 5 сентября будет работать общественный транспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«По просьбе жителей, завтр, 5 сентября, общественный транспорт, включая метро, будет работать согласно графику выходного дня», - сообщили в Транспортном холдинге Алматы.
Транспорт будет ходить с 6 утра, но как отметили в Almaty Avtobustary, график выходного дня предполагает, что выйдет меньшее количество транспорта. Интервал больше чем в будние дни. Следует обратить внимание, что у каждого маршрута свой график выхода.
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