Общественный транспорт будет работать 5 сентября в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 5 сентября будет работать общественный транспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По просьбе жителей, завтр, 5 сентября, общественный транспорт, включая метро, будет работать согласно графику выходного дня», - сообщили в Транспортном холдинге Алматы.





Транспорт будет ходить с 6 утра, но как отметили в Almaty Avtobustary, график выходного дня предполагает, что выйдет меньшее количество транспорта. Интервал больше чем в будние дни. Следует обратить внимание, что у каждого маршрута свой график выхода.