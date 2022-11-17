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Общественный транспорт будет бесплатным в день выборов в Петропавловске

17 Ноября 2022, 15:48
Общественный транспорт будет бесплатным в день выборов в Петропавловске
17 Ноября 2022, 15:48

Общественный транспорт будет бесплатным в день выборов в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 20-го ноября проезд в маршрутных автобусах будет бесплатным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского акимата, общественный транспорт будет работать в штатном режиме. Петропавловцев попросили заранее планировать свой маршрут.

В областном центре будут работать 93 избирательных участка, в целом по региону – 640. Проверить личные данные можно в списке избирателей на сайте акимата или по номеру call-центра «109».

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров сообщил, что казахстанцы могут предъявить электронную версию документа в избирательных участках в день голосования. Если избиратель не имеет постоянной прописки или регистрации по месту проживания в силу независящих от него обстоятельств, его могут зарегистрировать на избирательном участке для голосования.


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