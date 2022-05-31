31 Мая 2022 23:17

Общественный транспорт будет бесплатным летом для атырауских школьников

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Бесплатным будет летом проезд в общественном транспорте для атырауских школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс- службе городского акимата, принято решение и на летних каникулах сделать проезд в общественном транспорте для учащихся средних школ бесплатным.

«Школьникам необходимо иметь при себе транспортную карточку. Ее нужно пробивать на валидаторе для фиксации числа перевезённых льготников. Деньги при этом с карточки не списываются. Таким образом, дети и подростки в Атырау будут пользоваться транспортом бесплатно весь год. Студенты передвигаются на автобусах по льготному тарифу – для них проезд составляет 40 тенге», - рассказал директор КГУ «Смарт Атырау» Арслан Аронов.

Во время учебного года полностью бесплатным проезд для школьников стал с апреля. До этого месяца за две первые поездки в день оплата с карточек школьников не списывалась. За последующие поездки школьникам уже необходимо было платить. Прокуратура города установила, что это противоречит решению Атырауского городского маслихата, принимавшего решение, что в любой день и в любом направлении дети школьного возраста могут ездить бесплатно. Нарушение было устранено.