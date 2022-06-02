Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Общественный транспорт будет бесплатным 5 июня в Атырау
2 Июня 2022 14:25

Общественный транспорт будет бесплатным 5 июня в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 5 июня общественный транспорт будет бесплатным, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«5 июня 2022 года, в день республиканского референдума, проезд на городском общественном транспорте будет бесплатным. Это относится не только к маршрутам непосредственно в Атырау, но и всем маршрутам в пригородные поселки и дачные массивы. Поскольку многие люди проводят время отпусков за городом»,- проинформировали в пресс-службе акимата города Атырау.

С инициативой сделать в день проведения республиканского референдума проезд бесплатным выступил городской акимат. Эту инициативу поддержали все обслуживающие городские и пригородные маршруты транспортные компании.

Голосование на избирательных участках пройдет с 07:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт будет бесплатным летом для атырауских школьников.




Автор:
Корреспондент
Читайте также
Проект «100 дворов» стартует в Атырау
Каждому дается шанс стать субъектом законодательного процесса – юрист о референдуме
Избирательные участки в Алматы на 100% готовы к референдуму
Путевки и денежные сертификаты получили акмолинские школьники
Пять скверов открыли в День защиты детей в Нур-Султане
Победителей республиканских олимпиад наградили в Актюбинской области
Агрозона появится в одном из районов Атырауской области
Почти 260 млн тенге выплатили пострадавшим от беспорядков автовладельцам в Алматы

Лента новостей

Архив