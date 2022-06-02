Общественный транспорт будет бесплатным 5 июня в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 5 июня общественный транспорт будет бесплатным, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«5 июня 2022 года, в день республиканского референдума, проезд на городском общественном транспорте будет бесплатным. Это относится не только к маршрутам непосредственно в Атырау, но и всем маршрутам в пригородные поселки и дачные массивы. Поскольку многие люди проводят время отпусков за городом»,- проинформировали в пресс-службе акимата города Атырау.

С инициативой сделать в день проведения республиканского референдума проезд бесплатным выступил городской акимат. Эту инициативу поддержали все обслуживающие городские и пригородные маршруты транспортные компании.



Голосование на избирательных участках пройдет с 07:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт будет бесплатным летом для атырауских школьников.







