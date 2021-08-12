Общественный транспорт: более 8 тысяч «зайцев» оштрафовали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане оштрафовано более 8 тысяч безбилетников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

«С начала года в Казахстане привлечено к административной ответственности за безбилетный проезд 8 081 пассажир, из них 65% приходится на г. Нур-Султан по пункту 2 уклонение от оплаты за проезд в общественном транспорте, статье 622 нарушение правил пользования общественным городским и пригородным транспортом», - сообщили в пресс-службе.

За 7 месяцев 2021 года в столице департаментом транспортного контроля City Transportation Systems выявлено 134 558 фактов уклонения от оплаты за проезд в общественном транспорте, из них привлечено к административной ответственности 5 290 граждан (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост на 274%). Общая сумма наложенных штрафов составила более 29 млн тенге.

Кроме того, среди пассажиров есть и те, кто передают свои льготные и школьные транспортные карты для пользования третьим лицам. Работниками транспортного контроля изъято 1 111 таких карт. Из них льготных – 339, школьных – 772.

Сразу после столицы лидирующие места по привлеченным к ответственности за безбилетный проезд занимают Алматы – 1 524 и Восточно-Казахстанская область – 1 026.

Компания City Transportation Systems призывает пассажиров добросовестно оплачивать за проезд в автобусе. Прежде всего, от этого зависит дальнейшее развитие общественного транспорта (обновление подвижного состава, добавление автобусов на маршрутах и запуск новых направлений).

К слову, в столичных автобусах действует безналичный расчет за проезд: оплата транспортной картой, либо посредством сканирования QR-кода.