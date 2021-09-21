Общественный совет создан при холдинге «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При Национальном управляющем холдинге «Байтерек» создан Общественный совет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Как отметили в холдинге, Общественный совет создан в рамках реализации Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!». Объявления о конкурсе по избранию членов Общественного совета холдинга были опубликованы Рабочей группой на интернет-ресурсе и страницах холдинга в социальных сетях. Процедуры конкурсного отбора и избрания проведены в соответствии с законом Республики Казахстан «Об общественных советах» и Типовым положением об Общественном совете.

Состав Общественного Совета утвержден в количестве 11 человек. Так, в него вошли:

Баталов Раимбек Анварович - представитель ОЮЛ «Ассоциация Форум предпринимателей Казахстана»;

Жакитова Шолпан Сапаргалиевна - представитель ОЮЛ «Ассоциация по связям бизнеса, общества и государства»;

Коробейникова Анна Александровна - представитель гражданского общества;

Мещеряков Илья Николаевич - представитель ОЮЛ «Ассоциация компаний розничной торговли»;

Нуртаев Тимур Таймасович - представитель гражданского общества; Сауранбаев Ералы Болатович - представитель ОЮЛ «Союз строительных отраслей Казахстана»;

Тарасенко Елена Ивановна - представитель гражданского общества;

Ушбаев Ануар Даниярович - представитель гражданского общества;

Мухамеджанов Адиль Бектасович - заместитель председателя правления холдинга;

Хамитов Ерсаин Ербулатович - управляющий директор, член правления холдинга;

Ержанова Мадина Нуржановна - директор департамента стратегии и аналитики холдинга.

На ближайшем заседании Совета будет избран его председатель.

Информация о деятельности Общественного совета будет размещаться в специально созданном разделе официального сайта холдинга «Байтерек».