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    12:34, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Общественный совет создан при холдинге «Байтерек»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При Национальном управляющем холдинге «Байтерек» создан Общественный совет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

    Как отметили в холдинге, Общественный совет создан в рамках реализации Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!». Объявления о конкурсе по избранию членов Общественного совета холдинга были опубликованы Рабочей группой на интернет-ресурсе и страницах холдинга в социальных сетях. Процедуры конкурсного отбора и избрания проведены в соответствии с законом Республики Казахстан «Об общественных советах» и Типовым положением об Общественном совете.

    Состав Общественного Совета утвержден в количестве 11 человек. Так, в него вошли:

    Баталов Раимбек Анварович - представитель ОЮЛ «Ассоциация Форум предпринимателей Казахстана»;

    Жакитова Шолпан Сапаргалиевна - представитель ОЮЛ «Ассоциация по связям бизнеса, общества и государства»;

    Коробейникова Анна Александровна - представитель гражданского общества;

    Мещеряков Илья Николаевич - представитель ОЮЛ «Ассоциация компаний розничной торговли»;

    Нуртаев Тимур Таймасович - представитель гражданского общества; Сауранбаев Ералы Болатович - представитель ОЮЛ «Союз строительных отраслей Казахстана»;

    Тарасенко Елена Ивановна - представитель гражданского общества;

    Ушбаев Ануар Даниярович - представитель гражданского общества;

    Мухамеджанов Адиль Бектасович - заместитель председателя правления холдинга;

    Хамитов Ерсаин Ербулатович - управляющий директор, член правления холдинга;

    Ержанова Мадина Нуржановна - директор департамента стратегии и аналитики холдинга.

    На ближайшем заседании Совета будет избран его председатель.

    Информация о деятельности Общественного совета будет размещаться в специально созданном разделе официального сайта холдинга «Байтерек».


    Теги:
    НУХ "Байтерек" Общество
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