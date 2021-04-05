Общественный совет создан при Агентстве по финансовому мониторингу РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При методическом содействии МИОР РК и в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных советах» в рамках реализации концепции «Слышащего государства» при Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу создан Общественный совет, передает МИА «Казинформ».

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу образовано по поручению Главы государства К.К.Токаева для повышения эффективности противодействия теневой экономике.

Общественный совет создан в целях осуществления общественного контроля за деятельностью нового государственного органа. 1 апреля 2021 года на состоявшемся заседании общественного совета был избран его председатель Салимбай Шунеев.

С.Шунеев имеет опыт работы на руководящих должностях в органах налоговой инспекции, прокуратуры, финансовой полиции, а также в Совете безопасности и Генеральной прокуратуре. Уволен из антикоррупционной службы по достижению предельного возраста пребывания на службе.

Кроме того, в ходе заседания утверждено количество создаваемых комиссий по направлениям деятельности Агентства и состав президиума общественного совета, а также избраны председатели комиссий.

Общественный совет Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу является консультативно-совещательным, наблюдательным органом, созданный с целью представления интересов гражданского общества и учета мнения общественности при принятии решений, совершенствования государственного управления и обеспечения прозрачности деятельности органа.

Напомним, общественные советы, как форма диалога между государством и гражданским обществом, созданы в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов».