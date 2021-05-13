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Общественный совет при Nur Otan рассмотрит вопрос о пастбищах – Ерлан Саиров

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
13 Мая 2021, 17:04
Общественный совет при Nur Otan рассмотрит вопрос о пастбищах – Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общественный совет при партии «Nur Otan» рассмотрит вопрос о пастбищах. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Общественного совета по противодействию коррупции при партии «Nur Otan» Ерлан Саиров в прямом эфире на площадке Антикоррупционной службы РК в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Е. Саирова, на следующем заседании Совета будет рассмотрен вопрос о пастбищах.

«Это очень актуальный вопрос. Как вы знаете, совсем недавно в Туркестанской области жители села собрались перед зданием акимата, чтобы сообщить о нехватке пастбищ. Такая проблема есть во всех областях. Во многих селах вся земля захвачена латифундистами, которые сами землей не пользуются и отказываются предоставить ее в пользование жителям», – сказал Е. Саиров.

Мажилисмен привел в пример ситуацию в селе Жаналык Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области, где на пастбище провели земляные работы и запретили выпас скота.

«Все это происходит из-за невнимания местных акимов к нуждам населения. Наш Общественный совет не заменит правоохранительные органы, но будет работать над предотвращением таких ситуаций», – подчеркнул депутат.


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