Общественный совет Антикора привлекает к своей работе граждан и НПО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Общественный совет Агентства по противодействию коррупции РК привлекает к своей работе всех неравнодушных граждан. Об этом сообщил председатель Общественного совета Агентства Марат Башимов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году члены Общественного совета приняли активное участие в разработке проекта Концепции антикоррупционной политики, а также содействовали в привлечении всех неравнодушных граждан, неправительственных организаций к этой работе.

Осознавая актуальность данной темы для населения, был создан специальный сайт – adal.com.kz, по сбору предложений и рекомендаций», – сказал М. Башимов.

Спикер отметил, что в основу выработанных в Концепции мер заложены предложения членов Общественного совета, в частности, такие как: сокращение оснований для закупок из одного источника; учреждение научного центра по вопросам изучения и анализа коррупции; принятие мер по защите прав журналистов, освещающих антикоррупционную деятельность и другие.

Как сообщил М. Башимов, на расширенном заседании Общественного совета с участием депутатов Мажилиса Парламента были рассмотрены новые законодательные инициативы, в частности, о внесении поправок в законодательство по вопросам противодействия коррупции. Кроме того, общественниками были озвучены предварительные результаты внешнего анализа коррупционных рисков в сфере транспортного контроля. Проекты нормативно-правовых актов, касающиеся деятельности Агентства, предварительно проходят обсуждение на заседаниях Общественного совета. Члены Общественного совета активно выступают на различных площадках по вопросам противодействия коррупции.