Общественный совет Акмолинской области определил основные направления работы по реализации Послания

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кокшетау состоялось заседание Общественного совета Акмолинской области по обсуждению Послания Президента «Казахстан в новой реальности: время действий» с участием депутатского корпуса, молодежи, СМИ, НПО, представителей творческой и научной интеллигенции, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Открывая совещание, председатель Общественного совета региона Сагинтай Елюбаев подробно остановился на основных направлениях и задачах дальнейшего развития области в контексте реализации поручений Президента страны.

«Глава государства, предложив Программу дальнейшего реформирования всех сфер жизни казахстанского общества, поставил конкретные задачи, решение которых будет способствовать дальнейшему росту экономики, улучшению качества жизни граждан нашей страны. Вопросы государственного управления, экономического и территориального развития, социального благополучия, сельского хозяйства и малого бизнеса, а также модернизации правоохранительной системы – все это принципиально важно для каждого из нас», - отметил модератор.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы новой модели государственного управления, поддержки малого и среднего бизнеса, как наиболее пострадавшего сектора в условиях пандемии, реализации проектов по развитию агропромышленного комплекса, также вопросы здравоохранения.

Директор многопрофильной областной больницы Нурлан Жаров рассказал о реализации государственной политики по охране здоровья граждан.

«Ускоренная технологическая модернизация экономики на основе новых индустрий, с применением цифровых технологий напрямую касается медицины. Для нас привычным стало работать в информационных системах. Кроме того, благодаря пандемии мы освоили дистанционную диагностику. Внедрили новый формат оказания клинико-диагностических услуг – «отдаленные консультации» и «виртуальный консилиум». Всего проведено 526 консультаций, из них 137 в режиме «виртуальный консилиум». Работа в данном формате значительно улучшает качество оказания медицинской помощи пациентам, которым не нужно выезжать на повторные консультации», - подчеркнул главный врач.

В своем выступлении директор ТОО «Аксай-нан» Сауле Соболевская рассказала о поддержке, оказываемой государством частному предпринимательству.

«Меня, как представителя пищевой промышленности, радует, что впервые в республике будет разработан закон о промышленной политике. Отдельный отраслевой документ такого уровня, несомненно, даст новый толчок развитию обрабатывающей промышленности», - рассказала С. Соболевская.

По завершении мероприятия участники определили дальнейшие планы по выполнению задач, поставленных в Послании Президента.





Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.