Общественный питомник деревьев развили экоактивисты в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Объединение юрлиц «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области», общественный фонд «Подари Земле сад», их спонсор и партнёры-общественные организации, вместе создав общественный питомник, довели его до впечатляющих масштабов и уже бесплатно раздали тысячи саженцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Три года назад мы заложили общественный питомник, вместе с Гражданским Альянсом Павлодарской области этот проект организовали. Было высажено 5000 саженцев, но мы ежегодно пополняли этот питомник, то есть высевали новые семена, черенковали, поэтому деревьев у нас постоянно прибывало. В итоге на сегодняшний день за трёхлетний период нами было роздано совершенно безвозмездно7000 саженцев для различных экологических акций; это только по документам, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель общественного фонда «подари Земле сад» Юрий Гашек из Павлодарской области. - На них у меня есть акты передачи и прочие подтверждения, по факту мы раздали тысяч десять точно. У нас изначально в проекте были заложены 5000 деревьев, которые мы должны вырастить и раздать; мы эту цифру превысили, и останавливаться никто не собирается».

По словам Юрия Гашека, к завершению проект по созданию в Павлодарской области общественного питомника деревьев не идёт. Это бесконечный процесс. Сколько сил есть, столько он и его помощники, такие же, как и он, волонтёры готовы выращивать деревья и дальше их так же раздавать, распространять, озеленять родной край. Более того, инициаторы проекта пытаются расширить ассортимент высаживаемых деревьев.

«Не могу сказать, что прям всё хорошо у нас получается. Традиционные тополь, ива, сосна, дубы у нас хорошо растут, а вот липы, рябина, другие виды растений – сложновато: то взойдут, то нет, но всё равно будем пытаться расширять ассортимент выращиваемых нами деревьев, - заявил собеседник. - Объём увеличивать мы, конечно, не будем: просто физических сил нет. Если переходить на увеличение объёма, то надо включаться в какое-то коммерческое движение, чтобы нанимать работников, покупать технику, но я не склонен заниматься коммерцией, а то, что будет по силам, будем продолжать выращивать».

Для того, чтобы жители Павлодарской области, желающие посадить возле своих домов деревья, могли их получить в ОФ «Посади Земле сад» Юрия Гашека, этот бескорыстно раздающий саженцы человек выдвигает ряд условий. Первое - подготовка лунок; люди должны ему прислать фото- или видеоотчёт о том, что лунки готовы. Второе условие – его команде должны продемонстрировать систему полива: водопровод, бочку рядом или поливальную машину. Им даже присылают видеоролики об этом. В основном Юрий получает информацию о кранах и шлангах, с помощью которых люди будут поливать насаждения. Если просят саженцы для частного подворья, волонтёры этого не требуют там, мол, полив будет, можно не переживать. Одним словом, заранее просят обеспечить уход. Когда заканчивается весенняя посадка, сам Ю. Гашек старается кое-кого навестить и посмотреть, как там чувствуют себя деревья. Стопроцентный контроль пока обеспечить не может. Кому-то он и его помощники звонят, кто-то сам рассказывают о своих успехах по телефону.

«Я люблю Землю, хочу, чтоб она была здорова, понимаю, что это мать, кормилица, чувствую, насколько ей тяжело. Мой труд выглядит просто смешно на фоне той, бесконечной и безграничной любви Земли к нам, ко всему живому, невзирая на все те гадости, которые мы по отношению к ней не ежедневно, а ежесекундно творим, - объяснил корреспонденту МИА «Казинформ» человек, высадивший целый лес в Павлодарском районе Павлодарской области. - Я к Земле отношусь как к живому существу. Я вижу её боль, страдания и просто хочу ей помочь, не больше, не меньше».

Председатель ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области», кандидат географических наук Светлана Могилюк отметила, что возглавляемая ей организация в 2018 году предложила «Евроазиатской энергетической корпорации» из группы ERG поддержать один их проектов, целью которого было создание общественного питомника.

«Мы много слышим призывов к тому, чтобы люди сажали деревья, озеленяли свои места проживания, и для того, чтобы у людей было больше возможностей не тратить деньги на саженцы, была инициирована такая идея. Она реализовывалась на земле общественной организации «Атамекен - Родина», а теперь - общественного фонда «Подари Земле сад»; ими руководит Юрий Гашек, - сказала корреспонденту МИА «Казинформ» С. Могилюк. - Но идеей было именно всем обществом заложить этот питомник, и тогда мы, общественные организации области, принимали участие в наиболее сложных работах на первом этапе: выкопать траншеи, посадить деревья. Это было очень приятно; мы все ощущали свой вклад в это дело».

По её словам, сам Юрий со своей командой очень много сделал для того, чтобы эти деревья выходить: поливал их и выращивал. Уже сейчас им приятно осознавать, что уже очень много деревьев из питомника переданы желающим их высадить и нашли своё постоянное место жительства. Они растут во многих местах области. То есть замечательная идея нашла свою полную реализацию, благодаря совместной работе и инициативе уже в нескольких населённых пунктах. И представители общественных организаций Павлодарской области хотят продолжать эту работу.

«Мы часто слышим призывы от наших властей, чтобы люди сажали деревья. На самом деле общественность уже давно и успешно это делает, и очень многие акции рождают желание делать что-то дальше. Сейчас Юрий предлагает уже в двух местах Павлодарской области людям самим организовать питомники, и у нас уже родилась идея не раздавать саженцы, а научить людей создавать питомники, потому что потребность в этом очень велика и постоянна, а в принципе, это достаточно доступно, - объяснила эксперт. - Мы брали маленькие сеянцы, сажали их, и сейчас это – хорошие подростки высотой 40-50 сантиметров – как раз то, что можно пересаживать. Потом более переспелые деревья труднее приживаются, а можно взять, например, веточки с тополя или попробовать яблоки-дички выращивать; это можно вырастить из семечки, а потом в питомнике довести до подроста».

По мнению С. Могилюк, эта работа по озеленению удалась во всех смыслах. Во-первых, реально высажены деревья, которые хорошо приживаются. Во-вторых, масштаб акции растёт, так как павлодарцы уже не ждут деревьев от питомника, а стараются их сами вырастить. Это, сказала она, очень хороший пример социального партнёрства, когда спонсор поддержал этот проект на первом этапе и сейчас его поддерживает. Благодаря этому, у Юрия была возможность создать хорошую поливную систему, да и сам грант оказался финансовой поддержкой для того, чтобы он работал.

«При этом привлекаются отряды «Жасыл Ел» для проведения некоторых работ, а это становится трудоустройством ребятишек из местной школы. Наконец, если в городах отделы ЖКХ хоть как-то занимаются озеленением, то в сёлах взять деревья достаточно сложно, а этими акциями решается проблема с посадочным материалом, и людям только остаётся приложить усилия к уходу и вырастить их», - подытожила она.

Одним из активных партнёров этой большой кампании общественников по созданию и развитию в Павлодарской области общественного питомника деревьев стало общественное объединение «Камкор» из посёлка Ленинский в черте города Павлодара. Его руководитель Салтанат Сарсембаева рассказала, что её организация почти два года занимается совместно с ОФ «Подари Земле сад» и её руководителей Юрием Гашеком озеленением их населённого пункта.

«Сначала я изучила, насколько это востребовано в нашем посёлке; нашли места, в которых можно сажать деревья. Первым откликнулся настоятель местной православной церкви отец Роман, мы с ним начинали первые посадки, там были посажены самые разнообразные виды растений, - отметила она. - Даже сам батюшка там посадил тую, и она прижилась. Есть там много садовых растений, например, вишен и яблонь».





Фото предоставлены Юрием Гашеком