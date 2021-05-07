НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Общественный мониторинг будет сопровождать проект на Каспийском море. Об этом стало известно в ходе круглого стола в Атырауской области, где представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, компании NCOC, ученые и эксперты в сфере экологии, биологии и географии детально обсудили проект дноуглубительных работ на Каспийском море. В группу общественного мониторинга вошли местные экологи, ученые и экоактивисты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

Для ознакомления с планом реализации данного проекта председатель Комитета по экологическому регулированию и контроля Зулфухар Жолдасов, а также председатель Комитета рыбного хозяйства Нариман Жунусов посетили регион.

«Ученые в области гидрологии и ихтиологии знакомятся с проектом. Мы также представили его общественности. Следует отметить, что дноуглубительные работы будут проводиться не на новых маршрутах, а на уже существующих водных путях, на площади 29 кв.м. Это всего 0,03% северо-восточной части моря. Таким образом, существенного воздействия на миграцию рыб и среду обитания птиц нет. Есть способы компенсировать компанией небольшие убытки. Также используются новые технологии для уменьшения мутности моря. Мы ведём постоянный контроль над проектом», - сказал Зулфухар Жолдасов.

По словам Ермека Марабаева, заместителя генерального директора NCOC, компания работает на 5-ти оффшорных островах, и понижение уровня моря отрицательно сказывается на движении судов, транспортировке и спасательных операциях между островами. Поэтому нужно углублять морские пути, но каналы строиться не будут. Он отметил, что маршруты судоходства углубляются постоянно, и проект не представляет угрозы для окружающей среды.

«Причем, как утверждают представители общественности, в глубину на 5 метров мы копать не будем. Зона углубления составит 3,5 метра. При этом работы будут проводиться только на глубине в 1,5 метра. В любом случае, мы проводим регулярный производственный мониторинг для отслеживания воздействия на окружающую среду», - сказал Ермек Марабаев.

Как сообщила Елена Крупа, фитопланктон моря восстанавливается сразу после того, как помутнение, вызванное углублением морского дна, исчезает и спадает. И проект не может быть связан с динамикой уровня Каспийского моря, так как нет плана строить канал. На уровень моря, по ее словам, влияют течение Урала и Волги, а также климатические факторы.

Доктор биологических наук, ихтиолог Аскарбай Камелов пояснил, что осетровые во время нереста в Каспии мигрируют только в прибрежную зону, а не на всю акваторию моря. Поэтому их не затронет зона проекта. А в поисках пропитания рыба часто уходит на отмели северных регионов. Поэтому этот проект не повлияет на их миграцию, сказал учёный.