Общественный контроль: в каких регионах РК не соблюдаются карантинные требования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этот раз участники группы «Общественного контроля», созданного при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, побывали в ряде городов и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Корреспондент МИА «Казинформ» узнавал, в каких регионах Казахстана не соблюдаются санитарные требования.

В Нур-Султане в общественном транспорте и в торгово-развлекательном центре «Mega Silk Way» горожане не соблюдают социальную дистанцию, нарушают масочный режим. Группа «Общественного контроля» выявила заполняемость общественного транспорта на 80-90%.

Общественники посетили центральный рынок, вокзал в Караганде. По словам участников группы «Общественного контроля» со стороны бизнеса не соблюдаются нормы: вход/выход не разделён, антисептики без сертификатов. Визуально и по запаху можно заметить, что это просто вода или у некоторых вода с мылом (для запаха). Остановка рынка переполнена, также не соблюдаются социальная дистанция и масочный режим.

В Павлодаре в целом масочный режим соблюдается, но в торгово-развлекательных центрах, в общественном транспорте не соблюдается социальная дистанция. Перед ТРЦ образовывается очередь, так как охрана пропускает в здание ограниченное количество людей. Также проведен мониторинг общеобразовательных школ. Санитайзеры установлены, в кабинетах школьники сидят в шахматном порядке по 1 ученику. Наполняемость классов - до 15 человек. Однако родители собираются перед окончанием занятий у ворот школы.

В Таразе Общественный контроль выявил грубое нарушение норм безопасности: постоянное скопление людей перед банком «Kaspi», нарушение масочного режима, социальной дистанции со стороны продавцов базара, а также населения. «За все время мониторинга положительных изменений не наблюдается», - отметила группа «Общественного контроля».

В Уральске и в Актобе тоже несоблюдение социальной дистанции и нарушение масочного режима.

По Костанайской области Общественный контроль выявил ряд следующих проблем: в районных и городских больницах наблюдается нехватка перчаток, одноразовых масок для персонала. Предприниматели на собственные средства приобретают их после обращения медиков. Санитарные нормы нарушаются именно в жилых кварталах, на улицах, в маленьких торговых точках, овощных ларьках. Заметно снизилась активность патрульных служб. Обращение жителей одного из домов с жалобой на незаконное строительство вернулось из Аппарата Президента в область. С жителями так и не встретились, к ним выходил только один специалист, в компетенции которого недостаточный уровень полномочий.

Сроки предоставления результатов анализа на СOVID-19 по-прежнему затягиваются. Наблюдаются сбои с доставкой лекарств в стационары, есть факты самостоятельного приобретения пациентами лекарств из списка бесплатного обеспечения.





Напомним, 11 июля министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о том, что в стране создается общественный контроль из людей, готовых взглянуть независимо на ситуацию внутри медицинских организаций.

По словам советника министра информации и общественного развития, координатора проекта «Общественный контроль» со стороны МИОР Лимы Диас, контроль в первую очередь нужен, «чтобы помочь врачам, а не препятствовать их и без того нелегкой работе».

По поручению министра информации и общественного развития Аиды Балаевой информационную поддержку акции «Народный контроль» оказывает АО «МИА «Казинформ».







