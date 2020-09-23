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Общественный контроль помогает в борьбе с коррупцией - президент Гражданского альянса Казахстана

Автор:  
Акбота Кузекбай
23 Сентября 2020, 19:06
Общественный контроль помогает в борьбе с коррупцией - президент Гражданского альянса Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Гражданском альянсе Казахстана выразили готовность участвовать в разработке законопроекта об общественном контроле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-круглого стола по обсуждению Послания Главы государства «Общественный контроль: механизмы взаимодействия с государственными органами и законодательное закрепление» министр информации и общественного развития Аида Балаева поздравила Бану Нургазиеву с назначением на должность президента ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана».


По словам министра, назначение столь опытного человека во главе альянса будет полезным как для госорганов, так и в целом для гражданского сектора.


«Как мы знаем Гражданский альянс является не только доверенным партнером нашего министерства, но и всех государственных органов», - отметила Аида Балаева.


Новый Президент ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Бану Нургазиева в свою очередь выразила, что поручение Президента касательно создания законопроекта об общественном контроле, в первую очередь, демонстрирует процесс улучшения качества государственного аппарата, и в дальнейшем окажет позитивное влияние на развитие гражданского сектора.


Спикер рассказала, что общественный контроль является еще одним шагом по продвижению концепции «Слышащего государства», так как способствует установлению взаимного доверия между властью и обществом.


«В первую очередь, общественный контроль является одним из профилактических мер предотвращения коррупции в стране», - сказала Бану Нургазиева.


По ее словам, внедрение института общественного контроля входило в перечень основных задач антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы.


Президент ГАК высказала мнение, что закон должен быть направлен на создание единого правового механизма осуществления контроля со стороны институтов гражданского общества. Также спикер отметила необходимость законодательно унифицировать и объединить в законопроекте все действующие нормы в сфере гражданского контроля, а также предусмотреть четкий механизм реализации всех форм общественного контроля.


Бану Нургазиева выразила готовность Гражданского альянса Казахстана участвовать в разработке Законопроекта. В свою очередь Аида Балаева поддержала мнение спикера по созданию качественного закона совместно с ГАК.


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