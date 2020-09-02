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Общественный контроль начал проверки объектов образования в Акмолинской области

2 Сентября 2020 15:41
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Общественный контроль начал проверки объектов образования в Акмолинской области

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - Группы общественного контроля начали проверки объектов образования на предмет соблюдения санитарных норм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Aqmola News».

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Проверки начались 1 сентября – вместе детьми в школу пошли и группы общественного контроля.

«Мониторинг начался в День знаний. Волонтёрами общественного контроля были проверены восемь школ города Щучинска из двенадцати. Две из них пока закрыты на ремонт, но уже в октябре возобновят работу», – рассказала координатор Общественного контроля по Акмолинской области Олеся Баимова.

По словам О Баимовой, проверенные школы полностью соответствуют санитарным нормам: санитайзеры установлены на входах в школы и у каждого кабинета, у персонала школы есть маски и перчатки, а у входа дежурит медработник, проверяющий температуру.

«Классы полностью готовы к учебному году – парты и стулья разграничены в соответствии с нормами социальной дистанции, а в некоторых школах имеются кварцевые лампы. Перемены между уроками у каждого класса в разное время, во избежание скопления учеников и их пересечения между собой», – дополнила координатор.

Санобстановка в образовательных учреждениях под контролем руководства школ и местных властей. Запас средств защиты рассчитан на два месяца вперед.

«Такие проверки будут проходить на ежемесячной основе. Представители общественного контроля в других городах области также активно проводят мониторинг. Вся информация будет публиковаться в социальных сетях и будет полностью прозрачна», – заключила Олеся Баимова.


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#Акмолинская область   #Образование   #Общество   #Общественный контроль МИОР  
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