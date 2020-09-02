Общественный контроль: какие санитарно-эпидемиологические требования не соблюдают казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Группа Общественного контроля посетила торговые объекты, поликлиники, ЦОНы и рынки в регионах страны, чтобы проверить, как казахстанцы соблюдают санитарно-эпидемиологические требования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

25 августа группа «Общественного контроля» побывала в отделении Народного банка и банков Каспи, Хоум Кредит и в общественном транспорте. По фотографиям заметно, что жители не соблюдают социальную дистанцию. Аналогичные нарушения санитарно-эпидемиологического режима выявлены в Центре обслуживания населения в Кокшетау, в общественном транспорте в Караганде. А в офисе Казахтелекома в Уральске не наблюдается большой очереди: жители не создают большое скопление и в закрытом помещении находятся в масках.





В городе Лисаковске и в отделении Казпочты в поселке Амангельды в Костанайской области тоже не соблюдается социальная дистанция. В одном магазине в Костанае, в поликлинике №1 в Петропавловске образовалась большая очередь. На базаре «Семиречье» в Алматинской области группа Общественного контроля зафиксировала горожан без маски и несоблюдение социальной дистанции в очереди на банкомат.

26 августа группа Общественного контроля побывала в Нур-Султане в магазине «Orchestra», в «Beeline-центр», в столичном рынке (Артем), в супермаркете «Small», в торговых центрах «Жаннур» и «Astana Mall».

По итогам мониторинга на столичном рынке выявили нарушение ограничительных карантинных норм, более того нарушение установленного режима работы рынка (до 17:00). А супермаркете «Small» и в ТЦ «Жаннур» и «Astana Mall» явных нарушений не выявлено. Стоит отметить, что в торговом центре «Astana Mall» установлены санитайзеры с кожными антисептиками через каждые 50 метров. В «Beeline-центр» и в магазине «Orchestra» по адресу Республика, 16 все нормы внутри соблюдаются, однако посетители на улице не соблюдают социальную дистанцию при ожидании своей очереди. В супермаркете «Скиф» в Таразе социальная дистанция не соблюдается, сотрудники сами нарушают масочный режим.

После этого группа Общественного контроля посетила Караганду, в частности ЦУМ, торговый дом «Таир», магазин «Юбилейный», также проверили общественный транспорт. По итогам мониторинга нарушается масочный режим, социальная дистанция не соблюдается. Однако формально со стороны бизнеса все предусмотрено: коврики, разметки, санитайзеры, отдельные вход/выход, у входа измеряют температуру, также у входа продают маски, есть крупные торговые дома, которые установили дезинфицирующие коридоры, но население нарушает меры предосторожности. В Щучинске и в Ерейментау население также нарушает масочный режим, аналогичную ситуацию можно заметить и в ряде объектов в Костанае: бизнесом формально меры безопасности предусмотрены, но населением зачастую не соблюдается.

По итогам мониторинга 27 сентября в общественном транспорте Тараза, в консультативно-диагностическом центре, в бизнес-центре «Казахстан» в в Караганде горожане не соблюдают социальную дистанцию, нарушают масочный режим. В Атбасаре в Акмолинской области сами сотрудники нарушают масочный режим. А в супермаркете «Магнум» в Кызылорде, несмотря на то, что бизнесом формально меры безопасности предусмотрены, населением зачастую не соблюдаются.