Общественный контроль: какие нарушения выявлены в казахстанских ТРЦ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках общественного контроля за соблюдением противоэпидемиологических мер негласным проверкам подверглись ряд торговых домов и прочих объектов предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, в Нур-Султане общественники посетили магазин «Orchestra», «Beeline-центр», Столичный рынок (Артем), «Small» ТЦ «Жаннур» и ТЦ «Astana Mall».

Мониторинг помог выявить следующее: на столичном рынке зафиксировано нарушение ограничительных карантинных норм, более того нарушение установленного режима работы рынка (до 17:00).

В магазине «Small» (ТЦ «Жаннур») явных нарушений не выявлено, аналогичная ситуация и ТЦ «Astana Mall» явных нарушений не выявлено – в последнем, как отмечают проверяющие, установлены санитайзеры с кожными антисептиками через каждые 50 м.

В «Beeline-центр» по адресу пр. Республики, 16 все нормы внутри соблюдается, однако посетители на улице не соблюдают социальную дистанцию при ожидании своей очереди.

В магазине «Orchestra» по адресу пр.Республики, 16 все нормы соблюдены внутри магазина, однако посетители на улице не соблюдают социальную дистанцию при ожидании своей очереди.

В Таразе общественники посетили кафе внутри супермаркета «Скиф». По итогам визита выявлено, что социальная дистанция не соблюдается, масочный режим нарушается даже сотрудниками.

В Караганде на предмет соблюдения санитарных противоэпидемиологических норм были проверены ЦУМ, ТД «Таир», магазин Юбилейный, общественный транспорт. Здесь вердикт неутешителен для всех перечисленных объектов: нарушаются масочный режим и социальная дистанция. При этом, формально со стороны бизнеса сделано все: коврики, разметки, санитайзеры, отдельные вход/выход, у входа измеряют температуру, также у входа продают маски, есть крупные ТД, которые установили дезинфицирующие коридоры, но население нарушает меры предосторожности. Аналогичная ситуация и на ряде объектов предпринимательства в Костанае.

В Щучинске и Ерейментау наблюдается нарушения масочного режима населением.

В настоящее время штраф за нарушение масочного режима составляет 30 МРП (83 340 тенге).



