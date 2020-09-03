Общественный контроль: как соблюдаются санитарные нормы в ЦОНах и автобусах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе очередной проверки на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований группа «Общественного контроля», созданного при поддержке Министерства информации и общественного развития, посетила центры обслуживания населения, аптеки, парки и общественный транспорт. Корреспондент МИА «Казинформ»узнавал, в каких регионах Казахстана выявлены нарушения санитарных норм.

В карагандинском ЦОНе по улице Чкалова сотрудники пускают горожан внутрь по очереди и только в масках. У входа измеряется температура, имеется разметка, установлены санитайзеры, а на полу - дезинфекционный коврик. По словам группы «Общественного контроля» посетители ожидают на улице без соблюдения социальной дистанции. Есть и те, кто находится без маски.

Аналогичная ситуация наблюдается в ЦОНе на улице Шахтерова: раздельный вход/выход, проверяющих внутрь не запустили из-за отсутствия записи, пропускают только в масках, измеряется температура. По фотографиям заметно, что у входа в ЦОН образовалось большое скопление людей без соблюдения социальной дистанции. Внутри здания у аппарата для получения талона тоже создаются очереди. В общественном транспорте не соблюдается социальная дистанция и нарушается масочный режим.

В Атырау практически во всех аптеках цены не превышают предельной установленной цены, в наличии имеются маски и перчатки. Отрадно, что в крупных торговых точках, как «Байзар», «Ардагер», «Идеал», «Литер», «Лимон» и другие явных нарушений не выявлено. Установлены санитайзеры, имеются коврики, разметки, масочный режим тоже соблюдается, а у входа продают маски. Маски продаются и в небольших продуктовых магазинах.

Однако многие посетители не соблюдают социальную дистанцию при ожидании очереди. А в небольших продуктовых магазинах чувствуется послабление в соблюдении масочного и дистанционного режима. В автобусах Атырау строго соблюдается масочный и дистанционный режим пассажирами, кондукторами и водителями. Дезинфекция тоже проводится.

А в Актобе группа «Общественного контроля» провела разъяснительную работу среди отдыхающих в парке и пассажиров автобусов, потому что социальная дистанция не соблюдается, по-прежнему нарушается масочный режим.

Напомним, 11 июля министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о том, что в стране создается общественный контроль из людей, готовых взглянуть независимо на ситуацию внутри медицинских организаций.

По словам советника министра информации и общественного развития, координатора проекта «Общественный контроль» со стороны МИОР Лимы Диас, контроль в первую очередь нужен, «чтобы помочь врачам, а не препятствовать их и без того нелегкой работе».

По поручению министра информации и общественного развития Аиды Балаевой информационную поддержку акции «Народный контроль» оказывает АО «МИА «Казинформ».



