Общественный контроль: как работают провизорные центры в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Координатор Общественного контроля по Северо-Казахстанской области Оксана Прищиц рассказала, как проходили проверки стационаров, в которых лечились больные COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О.Прищиц отметила, что цель работы группы Общественного контроля – мониторинг аптек, инфекционных стационаров, провизорных центров, распределения гуманитарной помощи.

«Была, действительно, острая проблема с наличием лекарств, люди жаловались на завышение цен, на условия в стационарах. 16 июля мы приняли первый гуманитарный груз. Наша задача – принять груз, пересчитать. После этого управление здравоохранения распределяет по больницам. Мы получаем отчет, куда и сколько препаратов доставили. Если поступает сигнал, что в какой-либо больнице нет масок или люди вынуждены покупать лекарства, я могу сразу посмотреть по отчету облздрава, что доставляли в медучреждение. Затем сразу пишу в Антикоррупционную службы. Отмечу, что реагируют молниеносно. Было несколько проверок: по питанию, завышению цен на маски и лекарства. Все решается сразу в регионе», - рассказала координатор.

С Антикоррупционной службой и прокуратурой группа Общественного контроля проводила проверку инфекционных и провизорных стационаров.

«Хорошее впечатление произвел стационар в Кызылжарском районе. Сам главврач проконтролировал, как мы надели защитные костюмы. Между грязной и чистой зоной стоит кварц. Есть они по всей больнице. Кислородные баллоны стоят прямо в коридорах. Больные могут, не дожидаясь медперсонала, подойти со своей маской и подышать. При выходе из зоны нам тоже рекомендовали постоять у кварца с закрытыми глазами», - сказала О.Прищиц.

В провизорном стационаре, созданном на базе областного центра фтизиопульмонологии, по словам координатора, тоже смогли организовать адекватные условия для лечения пациентов.

«Гораздо хуже условия были в провизорном центре по улице Бостандыкской – в здании общежития вуза. Нет раковин, воды – ее приносили либо родственники, либо приходилось ждать и без того загруженных медиков. Туалет один на весь этаж, а центр был заполнен. Не хватало антибиотиков, глюкозы. В Антикоррупционной службе сказали, что ситуацию описали акиму области. Надеемся, что ко второй волне подготовятся лучше», - отметила О.Прищиц.

Координатор добавила, что в медучреждения приходили несколько участников группы Общественного контроля. Один разговаривал с медперсоналом, второй – с пациентами.

«Выясняли у медиков о выплате компенсации. О разговоре их руководство не предупреждали. Практически всем выплатили. Лекарства в аптеках появляются. Пока до сих пор сохраняется дефицит градусников. Планируется масштабная работа по мониторингу соблюдения санитарных норм на открывающихся объектах. Добавлю, что, по сравнению с некоторыми регионами, в нашем - ситуация неплохая. У нас постоянно идут проверки, на объектах, в основном, соблюдают санэпиднормы», - сказала О.Прищиц.