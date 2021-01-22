РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:24, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Общественный контроль должен проникнуть во все сферы государственной жизни – эксперт

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялось обсуждение проекта Закона «Об общественном контроле» с участием министра информации и общественного развития Аиды Балаевой. Своим мнением о законопроекте поделились эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодняшнее обсуждение проекта закона «Об общественном контроле» открывает новую страницу в деятельности общественных организаций и объединений. Я считаю, что министерство взяло на себя достаточно серьезную функцию, потому что разрозненная деятельность общественных организаций, причем разрозненная не только сама по себе, а раскиданная по разным нормативным актам должна быть кодифицирована в каком-то одном законе. С этой точки зрения общественные организации, общественный контроль это та деятельность, которая проникнет во все сферы государственной жизни, до нашей с вами жизни», - сказал доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби Даулет Байдельдинов.

    Он отметил, что появились интересные предложения, что субъектами общественного контроля должны быть не только государственные органы, ведь много коммерческих структур, к примеру, КСК, строительная, банковская деятельность – это все должно находиться под общественным контролем.

    «Основной момент, на мой взгляд, заключается в том, чтобы повысить ответственность государственных органов к рекомендациям общественных организаций», - сказал он.

    Также по его словам, обсуждение проекта закона должно пройти с участием всех общественных организаций.

    Напомним, сегодня в Алматы министр информации и общественного развития Аида Балаева с членами Общественного совета Алматы обсудила проект Закона «Об общественном контроле».

    Напомним, в рамках Послания «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать и принять Закон «Об общественном контроле», призванный обеспечить открытость и подотчетность обществу государственных органов и квазигосударственного сектора.
    Теги:
    Общественный контроль МИОР Закон и право Другие государственные органы Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!