Общественный контроль должен проникнуть во все сферы государственной жизни – эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялось обсуждение проекта Закона «Об общественном контроле» с участием министра информации и общественного развития Аиды Балаевой. Своим мнением о законопроекте поделились эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшнее обсуждение проекта закона «Об общественном контроле» открывает новую страницу в деятельности общественных организаций и объединений. Я считаю, что министерство взяло на себя достаточно серьезную функцию, потому что разрозненная деятельность общественных организаций, причем разрозненная не только сама по себе, а раскиданная по разным нормативным актам должна быть кодифицирована в каком-то одном законе. С этой точки зрения общественные организации, общественный контроль это та деятельность, которая проникнет во все сферы государственной жизни, до нашей с вами жизни», - сказал доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби Даулет Байдельдинов.

Он отметил, что появились интересные предложения, что субъектами общественного контроля должны быть не только государственные органы, ведь много коммерческих структур, к примеру, КСК, строительная, банковская деятельность – это все должно находиться под общественным контролем.

«Основной момент, на мой взгляд, заключается в том, чтобы повысить ответственность государственных органов к рекомендациям общественных организаций», - сказал он.

Также по его словам, обсуждение проекта закона должно пройти с участием всех общественных организаций.

Напомним, сегодня в Алматы министр информации и общественного развития Аида Балаева с членами Общественного совета Алматы обсудила проект Закона «Об общественном контроле».