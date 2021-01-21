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    10:49, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Общественный деятель Наталья Тукалевская награждена орденом «Құрмет»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева министр информации и общественного развития Аида Балаева вручила орден «Құрмет» исполнительному директору Общественного Фонда Диабетического Просвещения Республики Казахстан Наталье Тукалевской. Награждение состоялось в ходе рабочей поездки министра в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

    «Уважаемая Наталья Николаевна, для меня большая честь вручить этот орден в год 30-летия Независимости Казахстана. Вы - человек, который долгие годы вносит огромный вклад в становление и развитие неправительственных организаций в Казахстане. Ваш личный пример в решении социальных вопросов как автора важных проектов диабетического просвещения и руководителя общественного объединения бесценен. Поэтому данная награда – знак признательности за самоотверженный труд и верность выбранному делу, за добросовестную работу на благо людей», - отметила Аида Балаева.

    Министр подчеркнула, что Президент высоко ценит роль общественных организаций, их вклад в развитие взаимодействия государства и гражданского общества.

    Наталья Тукалевская является известным общественным деятелем, активно содействующем реализации политики сохранения здоровья нации, занимается вопросами просвещения, связанными с сахарным диабетом, принимает активное участие в общественной жизни города.

    «Я занимаюсь вопросами сахарного диабета уже 26 лет. Хочу выразить благодарность Главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Это как оценка. Оценка не только моей деятельности, но и всего диабетического движения. Мы всегда были вместе с врачами. Сейчас, когда наши врачи находятся на передовой и в такое время получать награду, это конечно большая честь», – сказала Н.Тукалевская.

    Указ о присвоении Наталье Тукалевской ордена «Құрмет» был подписан Главой государства 3 декабря 2020 года. Напомним, орденом «Құрмет» награждаются граждане за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования, за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность.


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    Здравоохранение Общество Алматы
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