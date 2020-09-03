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Общественных помощников полиции поощрили на сумму более 10 млн тенге в Алматы

3 Сентября 2020 14:27
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Общественных помощников полиции поощрили на сумму более 10 млн тенге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Общественных помощников полиции Алматы поощрили на сумму более 10 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в местной полицейской службе, проводится работа по привлечению общественности к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, возобновлению деятельности общественных помощников полиции.

«В целом, по городу Алматы насчитывается восемь общественных формирований содействия полиции, общей численностью 502 человека. Кроме того, восемь районных штабов содействия полиции, одно Алматинское городское объединение по содействию в охране правопорядка, три студенческих отрядова правопорядка. Вместе с тем ежедневно в охране общественного порядка принимают участие 10 консьержей, 56 общественных помощников за счет субъектов охранной деятельности. Общественные помощники полиции совместно с участковыми инспекторами полиции на постоянной основе привлекаются к патрулированию улиц парков и скверов, принимают активное участие в выявлении мелких правонарушений относящихся к принципу «нулевой терпимости», – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

С их участием с начала года раскрыто 55 преступлений и выявлено 5 тысяч 728 административных правонарушений.

За активное участие в обеспечении охраны общественного порядка в акимат города на 323 общественного помощника полиции направлено представление для поощрения денежной премией на сумму 10 миллионов 169 тысяч тенге.


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#Алматы   #Безопасность   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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