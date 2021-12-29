Общественных деятелей и волонтёров наградила полиция в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские поощрили волонтёров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Неравнодушные граждане, волонтёры и представители общественных организаций вносят свой вклад в работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике преступных посягательств. Это те люди, которые несут добро, не рассчитывая на что-либо взамен», - сказал начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов на встрече с волонтёрами и общественными деятелями, ежедневно оказывающими содействие полиции в деле профилактики правонарушений и преступлений.

Начальник областного ДП отметил, что сегодня вряд ли можно встретить человека, который не знает, кто такие волонтёры, и ни разу не сталкивался с ними.

В Павлодарской области волонтёрское движение традиционно сильно. Ни одно мероприятие полиции не обходится без их участия, заверили в департаменте. В последнее время волонтёры, общественники активно работают и в направлении первичной профилактики социально опасных зависимостей. Их работа в этой сфере зачастую результативна, потому что уязвимому для этих напастей подрастающему поколению проще услышать ровесников и брать пример с них.

«Сегодня общественная жизнь просто невозможна без них. Для этого достаточно иметь желание и быть неравнодушным к тому, что происходит вокруг нас. Огромное вам спасибо за ваш труд», - сказал Нурлан Масимов.

Грамотой департамента и ценным подарком отмечен ряд неправительственных организаций, а также ТОО, таксопарки, председатели КСК и садоводства.

«Когда помог кому-то, чувства неописуемы. Это даже не какая-то эмоция – радость или удовлетворение, это что-то теплое внутри, что начинает тебя согревать, - отметил Владимир Качурин, директор ТОО «Кузет-Павлодар». - Ты понимаешь, что твоим простым действием ты смог сделать жизнь человека намного лучше. Возможно, он также изменит своё отношение к чему-нибудь после этого».