6 Мая 2022 22:07

Общественные туалеты появятся в Бурабае

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Наконец тема отсутствия общественных туалетов на курортах Акмолинской области начинает находить свое решение. 30 санитарно-гигиенических узлов в местах массового скопления туристов будут функционировать на территории курорта Бурабай летом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2021 году акиматом поселка Бурабай 11 санитарно-гигиенических узлов переданы на безвозмездное пользование в ГНПП «Бурабай». Обслуживать их будет ТОО «Бурабай даму» УДП РК.

«30 апреля были установлены три санитарно-гигиенических узла в районе скалы Окжетпес и два - на Голубом заливе около лодочной станции. Остальные будут установлены до конца мая по локациям: горы Болектау, центральный пляж, визит-центр, аттракционы и пляж озера Большое Чебачье», - сообщил на прошедшем брифинге заместитель руководителя управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Андрей Подгурский,

Кроме того, по словам спикера, акиматом поселка Бурабай ведется работа по передаче пяти санитарно-гигиенических узлов в конкурентную среду, где будет осуществлен контроль на каждом из них операторами. Вход будет платный – 100-150 тг.

«На сегодня документы по передаче в доверительное управление пяти санитарно-гигиенических узлов находятся на рассмотрении на портале государственных реестров. Итоги рассмотрения будут известны 11 мая», - добавил А. Подгурский.

Всего на территории курорта Бурабай в летний период будут функционировать 30 туалетов.

«В рамках подготовки к открытию летнего сезона стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке территории поселка. В субботнике приняли участие все сотрудники организаций сферы туризма (ГНПП «Бурабай», ТОО «Бурабай-Даму», туробъекты). Для обеспечения чистоты Щучинско-Боровской курортной зоны работает организация по вывозу твердо-бытовых отходов ТОО Clean City Nc. В поселке Бурабай установлено 17 точек с 50 контейнерами для раздельного сбора мусора. Вывоз мусора осуществляется ежедневно», - резюмировал А. Подгурский.