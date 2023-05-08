Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Общественные  туалеты появятся в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
8 Мая 2023, 23:23
Общественные  туалеты появятся в Актобе Фото: пресс-служба акимата г. Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе планируют реализовать пилотный проект по современным общественным туалетам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Актобе нет общественных туалетов, во время массовых гуляний устанавливают временные пластиковые туалеты. Отсутствие общественных туалетов доставляет определенные неудобства для туристов и гостей города.

По словам акима города Мурата Журебекова, вначале будет закуплено 5 современных общественных туалетов.

«Планируем осуществить пилотный закуп 5 современных общественных туалетов, которые должны обслуживаться и работать круглогодично. Их мы разместим в общественных местах, думаю люди оценят качество данных услуг. Если проект будет успешным и востребованным, будем увеличивать их количество», - цитирует Мурата Журебекова в Facebook пресс-служба городского акимата.

Также планируется продолжить работы по благоустройству. На большом участке земли за дворцом спорта «Коныс» будет построен парк отдыха и досуга с современным озеленением. В настоящее время ведутся работы по созданию дизайна парка.

«В этом году мы также займёмся благоустройством наших центральных улиц города с большим туристическим потоком - это отрезок от бульвара Абая до проспекта Алии Молдагуловой: улица Есет Батыра и проспект Абулхаирхана (сторона Казахтелекома). Мы хотим сделать там новый формат благоустройства улиц. Начнем с центральных улиц и дальше будем уходить в сторону других районов. К этой работе активно будут привлекаться субъекты бизнеса, расположенные на этих улицах», - сообщил аким.

В целом, говоря о чистоте и благоустройстве города, акимат будет требовать от всех субъектов бизнеса, квазигоссектора, госучреждений благоустроить прилегающие территории и привести их в надлежащий вид. Особое внимание будет уделено современному озеленению, высадке многолетних цветов, трав и разных сортов деревьев, их качественному уходу, проведению поливных систем.

В ближайшее время воссоздадут градостроительный совет для обсуждения актуальных вопросов по развитию и благоустройству города.

По словам М. Журебекова, будет начато строительство 9 девятиэтажных домов социального жилья, выделены средства на освещение около 100 и асфальтирование порядка 60 дворов, установку 60 новых светофоров, современные светофорные арки с электронным таблом на главных перекрёстках города. Планируется строительство водоотведений и стоков, завершение ПСД ливневых каналов.

Строительство и ремонт дорог будут активно продолжаться в том числе в ряде жилых массивов.


Актюбинская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш