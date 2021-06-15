Общественные советы начали контроль процесса госзакупок в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году благодаря принятым поправкам в Закон «Об общественных советах», в конкурсных комиссиях по государственным закупкам впервые принимают участие члены общественных советов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.

3 января 2021 года Главой государства Касым-Жомартом Токаевым был подписан ряд поправок в Закон «Об общественных советах», которые существенно расширили права и обязанности их членов. Они предусматривают привлечение членов общественных советов к работе закупочных комиссий.

Мониторинг Министерства информации и общественного развития как уполномоченного государственного органа, осуществляющего межотраслевую координацию в сфере деятельности общественных советов, показывает, что, общественники приступили к формам общественного контроля с учетом положений Правил организации и их проведения.

Например, члены Общественного совета Агентства по финансовому мониторингу приняли участие в работе 5-ти конкурсных комиссий, а члены Общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса приняли участие в осуществлении 14-ти государственных закупок Министерства энергетики.

Также, на сегодня члены общественных советов по вопросам агропромышленного комплекса, деятельности органов внутренних дел, государственных финансов уже вошли в составы конкурсных комиссий по госзакупкам Министерств сельского хозяйства, внутренних дел и финансов.

Вместе с тем, работа ведется и в регионах страны. Так, для обеспечения прозрачности и объективности процесса государственных закупок члены общественных советов вошли в составы конкурсных комиссий Жамбылской и Алматинской областей.

Кроме того, общественными советами внедрено в практику обсуждение отчетов о результатах мониторинга реализации планов развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, за исключением субъектов квазигосударственного сектора. Общественными советами по вопросам здравоохранения, государственным финансам, топливно-энергетического комплекса заслушаны отчеты подведомственных организаций, таких как ТОО СК «Фармация», АО «Центр электронных финансов», АО «Информационно-учетный центр», СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа», по итогам которых даны соответствующие рекомендации.