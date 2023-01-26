Общественные советы должны быть полезными – Марат Башимов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Все общественные советы будут выступать перед общественностью с отчетами о своей работе. Об этом сообщил председатель Общественного совета Агентства по противодействию коррупции Марат Башимов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На прошедшем республиканском форуме, на котором было очень много представителей общественности, были такие пожелания Правительству, чтобы все общественные советы, в стране их 232, выступали перед общественностью, давали отчеты, выступали с предложениями. Чтобы общество их поддерживало и знало, в каком направлении они движутся. Потому, что критики в адрес общественных советов много и, на самом деле, общественные советы должны быть полезными», - сказал М. Башимов.

По его словам, члены общественных советов прилагают большие усилия, в первую очередь, в законопроектной работе, чтобы в законах были нормы, препятствующие распространению коррупции.

М. Башимов отметил, что за последние 25 лет он всегда призывал к тому, чтобы принять конвенции Совета Европы об уголовно-гражданской правовой ответственности за коррупцию. Эти инициативы поддерживаются руководством Антикоррупционной службы, и указанные конвенции постепенно находят отражение в законодательстве Казахстана. В частности, прекращена практика условно-досрочного освобождения осужденных за коррупционные преступлениия. Введено понятие незаконного обогащения, в связи с чем поводом для расследования становятся расходы чиновников, превышающие их доходы. При этом, практикуется гуманистический подход, позволяющий таким чиновникам объяснить происхождение их активов.

Всего, по словам спикера, в законодательстве РК есть около 30 позиций по части борьбы с коррупцией, соответствующих законодательству развитых стран, в том числе об открытости и прозрачности в расходовании бюджетных средств, а также об участии представителей гражданского общества в планировании бюджетов.

М. Башимов также напомнил, что Общественный совет Агентства был сформирован в сентябре 2021 года, в состав Совета вошли три сотрудника Агентства и 12 представителей неправительственного сектора. Были сформированы три комиссии по направлениям деятельности: комиссия по совершенствованию антикоррупционного законодательства, комиссия по совершенствованию антикоррупционной службы и мониторингу бюджетных программ и комиссия по формированию антикоррупционной культуры в обществе.

В 2022 году было проведено четыре очных и 14 заочных заседаний Совета, в ходе которых обсуждены законодательные инициативы Агентства, в том числе 17 проектов приказов председателя и постановлений Правительства, а также проект Концепции антикоррупционной политики. Кроме того, обсуждались ход реализации Указа Президента о дебюрократизации госаппарата, итоги внешнего анализа коррупционных рисков в сфере транспортного контроля, ход расследования уголовных дел по заявлениям граждан о незаконных действиях полицейских и другие вопросы.