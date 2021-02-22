Общественные слушания по вопросам молодежной политики проходят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период с 3 по 19 февраля в семи регионах страны проведены общественные слушания по актуальным вопросам в сфере молодежной и семейной политики. Они состоялись в рамках Стратегических сессий МИОР РК для усиления регионального и межведомственного взаимодействия и выстраивания единой позиции по достижению целей в сфере молодежной и семейной политики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

На сегодняшний день Комитетом по делам молодежи и семьи МИОР РК совместно с Научно-исследовательским центром «Молодежь» в онлайн-формате проведены семинары, диалоговые встречи с представителями общественности Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областей.

В мероприятиях уже приняли участие более 500 сотрудников молодежных ресурсных центров, представителей региональных молодежных организаций и комитетов по делам молодежи.

В ходе прошедших мероприятий обсуждены основные вопросы по реализации Комплексного плана по поддержке молодежи до 2025 года, законопроекта по реализации государственной молодежной политики, разработки и внедрения «Индекса развития молодежи», а также Национальный проект «Тәуелсіздік ұрпақтары», разрабатываемый в рамках 30-летия Независимости.

На текущее время собрано более 60 предложений, которые охватывают широкий спектр вопросов сферы молодежной и семейной политики.

К примеру, представители МРЦ Акмолинской области подняли вопрос законодательного закрепления статуса «специалист по работе с молодежью».

Сотрудник молодежного ресурсного центра Атырауской области Сидалиев Кайыржан поднял вопрос по переподготовке и повышению квалификации кадров по работе с молодежью, в Западно-Казахстанской области активисты региона предложили централизированно реализовать проект «Жасыл Ел». Руководитель отдела по вопросам молодежи УВМП ВКО Балтабеков Еркебулан предложил масштабировать программу арендного жилья для молодежи во все регионы страны, что, по его мнению, позволит решить жилищные проблемы молодежи.

В целом, все участники общественных слушаний в рамках Стратегических сессий МИОР отмечают актуальность и своевременность таких регулярных онлайн-семинаров и встреч, где регионы имеют возможность получать эффективную обратную связь и методическую помощь от Министерства.

Общественные слушания по вопросам молодежной и семейной политики пройдут и в остальных регионах страны.

Отметим, все конструктивные предложения будут учтены при дальнейшей работе Министерства.