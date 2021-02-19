Общественные слушания по платным трассам прошли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе прошли общественные слушания по вопросам внедрения открытой системы взимания платы на участке дороги Кайнар – Тараз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в пресс-службе АО «ҚазАвтожол» НК», ранее слушания по этому участку дороги прошли в Кордайском, Меркенском и Рыскуловском районе Жамбылской области.

На встречах с общественностью специалисты АО «НК «КазАвтоЖол» рассказали о планах государства в соответствии с государственной программой инфдустриально-инновационного развития «Нурлы жол» на 2020 - 2025 годы развивать в Казахстане сеть безопасных и комфортабельных платных автодорог.

В ближайшее время открытая система платности будет запущена и на трассе Кайнар - Тараз. В отличие от бесплатных дорог, на ней будет работать закрепленная сервисная служба, которая займется обслуживанием вверенного участка.

Предполагается круглосуточное патрулирование дороги, отслеживание безопасности дорожного движения при помощи смарт-систем, помощь водителям в чрезвычайных ситуациях. Сервисная служба будет оперативно ремонтировать и убирать дорожное полотно от мусора и грязи, улучшать и модернизировать дорожную и придорожную инфраструктуру и многое другое. Всё это возможно благодаря сборам с владельцев автотранспорта, которые пользуются условиями и сервисами платной дороги.

Кроме того, на платных дорогах строятся обустроенные места отдыха для водителей и пассажиров - с АЗС, гостиницами, кафе, магазинами, бесплатными теплыми туалетами, душевыми и прочими удобствами.

Многие жители Жамбылской области на примере действующих платных автодорог в других регионах республики уже понимают преимущества и знают, как работает система платности. Поэтому задаваемые населением вопросы больше касаются улучшения и развития придорожного сервиса. Самый часто задаваемый вопрос – как получить место на площадках для отдыха водителей для предпринимательской деятельности. Специалисты отвечают, что в соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева АО «НК «КазАвтоЖол», совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития, планирует до 2025 года обеспечить дорожным сервисом все 24 тысячи километров республиканских автодорог.

Национальной компанией уже разработан и запущен механизм передачи площадок отдыха на ответхранение предпринимателям. При этом имеется два обязательных условия - инвестор должен следить за чистотой на территории площадки отдыха, а также устанавливаемые им павильоны должны быть модульными (на площадках отдыха запрещено строительство капитальных строений) и иметь в составе санитарно-гигиенический узел (теплый туалет). При этом «КазАвтоЖол» уже предусмотрел подведение электричества, устройство скважины и септика.

Для поддержки предпринимательства передача площадок отдыха на ответхранение потенциальному инвестору происходит на безвозмездной основе. Необходимо на сайте нацкомпании зайти в раздел «Придорожный сервис», выбрать категорию объектов и оставить простую по форме заявку. Также заявитель может самостоятельно ознакомиться и выбрать свободную площадку на интерактивной карте республики. По каждому объекту представлена подробная информация с фотоснимками.

В Жамбылской области на республиканских дорогах уже существуют 10 площадок отдыха, к которым подведено электричество. На одну из них уже претендует потенциальный инвестор, другие девять свободны. К сотрудничеству приглашаются все желающие предприниматели. При этом приоритет отдается местным жителям, подчеркнули в пресс-службе АО «ҚазАвтожол» НК».