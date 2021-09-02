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Общественные процессы в Казахстане будет анализировать  Клуб экспертов

2 Сентября 2021 14:21
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Общественные процессы в Казахстане будет анализировать  Клуб экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создан Клуб экспертов, который будет анализировать общественные процессы и насущные вопросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В стенах нашего института мы создаем клуб экспертов «Sarap». Иными словами, это клуб экспертов из разных отраслей. Наша цель - обсуждение различных актуальных вопросов и насущных тем, которые происходят в обществе. Вчера Глава государства выступил с третьим Посланием народу Казахстана. Одна из главных задач, которые мы ставим перед собой – обсудить главные тезисы и темы, озвученные в Послании и донести до народа», - рассказал руководитель Центра изучения общественных процессов Казбек Майгельдинов.

По его словам, эксперты будут обсуждать актуальный вопрос в обществе, по итогам которого примут резолюцию.

«Мы проанализируем вопрос, обсуждаемый в обществе, пути решения в виде резолюции предложим Министерству информации и общественного развития. Наша площадка будет работать не только в период послания, но и после. Все общественные, политические процессы будут на нашем внимании. Все, что происходит в стране, будем обсуждать в онлайн и оффлайн-форматах. Сейчас остро ощущается дефицит политических площадок, где обсуждаются вопросы общества, вовремя им дается оценка. Поэтому необходима площадка экспертов», - заключил спикер.


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#Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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