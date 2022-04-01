Общественные приемные партии AMANAT открываются на предприятиях в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На базе крупных предприятий Акмолинской области открываются общественные приемные партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акмолинского областного филиала партии, подобная инициатива реализована в рамках работы по трансформации партии в части усиления обратной связи с гражданами. Так, общественные приемные партии «AMANAT» открылись уже на пяти крупных предприятиях региона.

«В своем выступлении на ХХІІ внеочередном съезде партии «AMANAT» Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость чаще проводить выездные приемы граждан, встречаться с жителями отдаленных сел, открывать общественные приемные на базе крупных первичных партийных организаций, быть активными в социальных сетях. Первичные партийные организации – это основа партии. Численность ППО партии по Казахстану - свыше 4,5 тысяч. В Акмолинской области есть 274 первичных партийных организаций. Во исполнение поручения Главы государства сегодня на пяти крупных предприятиях Акмолинской области открыты общественные приемные партии. Это, прежде всего, повысит связь народа и партии, позволит решить проблемы людей сейчас и здесь», - отметила заведующая акмолинским областным филиалом общественной приемной партии «AMANAT» Акманат Алимбетова.

Так, общественные приемные уже начала свою работу на крупном кокшетауском предприятии «Асыл арман» с численностью работников около 1,5 тысяч человек. Это дало возможность рабочим завода, не отрываясь от рабочего процесса, обратиться со своими наболевшими проблемами к депутатам областного, городского маслихатов и представителям местных исполнительных органов, задать интересующие их вопросы и получить на них конкретные ответы.

Евгений Исаенко работает сменным мастером в цехе по производству мягких мешков биг-бег с 8 утра до 8 вечера. Поэтому у него не остается времени на решение каких-либо вопросов личного характера. К примеру, он как сирота с детства давно стоит в очереди на жилье. Узнав, что на предприятии открылась общественная приемная партии, где можно узнать продвижение очереди и когда он сможет получить ключи от квартиры, он сразу же записался на прием, где и получил ответ на свой вопрос.

В целом, в этот день были выслушаны и записаны обращения около 15 работников завода. Все они были взяты на партийный контроль.

Ранее приемные партии были открыты на птицефабрике товарищества «CAPITAL PROJECTS LTD» в селе Акмол Целиноградского района, на атбасарском электровозоремонтном заводе, на предприятии «Тыныс» в Кокшетау и на базе подшипникового завода «Степногорская ЕПК».

«Всего в приемные партии при предприятиях записались около 60 рабочих, которые обратились с разными просьбами и пожеланиями. Все они будут взяты на партийный контроль», - добавили в ведомстве.