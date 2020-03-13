Общественные приемные «Nur Otan» временно приостанавливают личный прием населения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В общественных приемных партии «Nur Otan» временно приостанавливается личный прием населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с введением в стране ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, во всех общественных приемных партии «Nur Otan» личный прием населения временно приостанавливается», - сообщил пресс-секретарь партии Тимур Базарбаев в своем Facebook .
Вместе с тем, он отметил, что будет усилена работа Call-центра и онлайн-сервисов партии для организации оперативной обработки всех обращений граждан.
Call-центр: 8 800 080 44 41
Электронная почта: komek@nurotan.kz
WhatsApp: 8 700 800 44 41
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Также, он призвал всех строго придерживаться рекомендаций, разработанных Министерством здравоохранения страны.