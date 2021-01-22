Общественные организации столицы войдут в состав мониторинговых групп

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице состоялось заседания оперативного штаба по противодействую коронавирусной инфекции с участием заместителя акима Бахтияра Макена. На мероприятии рассмотрены принимаемые меры по недопущению распространения СOVID-19, а также обсуждена работа мобильных групп на предмет соблюдения карантинных мер субъектами МСБ и жителями по выходным и праздничным дням, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

Согласно информации главного санитарного врача столицы, показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составляет почти 1 757 на 100 тысяч населения.

«На данный момент город обеспечен достаточным количеством стационарных коек, и созданы все условия для лечения больных на амбулаторном уровне. Для своевременной диагностики расширено количество ПЦР-лабораторий до 23 с суточной мощностью более 12 700 исследований. Важную часть профилактических мероприятий занимает дезинфекционная обработка жилых комплексов и общественного пространства города», - сообщила Сархат Бейсенова.

По словам участников заседания, в настоящее время в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции запланирован целый комплекс мер, предусматривающий сразу несколько направлений. Это профилактика заболеваний, раннее выявление, эффективное лечение, лабораторные обследования носителей вируса, изоляция больных и контактных лиц.

Кроме того, в столице продолжается деятельность мониторинговых групп по соблюдению объектами МСБ карантинных мер и санитарных требований. Так, во втором полугодии прошлого года мониторинговые группы провели в Нур-Султане более 5 тысяч рейдовых мероприятий. К примеру, с 9 октября 2020 года по 17 января текущего года в ходе обхода было выявлено 1309 нарушений.

Следует отметить, что материалы в отношении злостных нарушителей режима карантина направляются в суд. Так, решением столичного административного суда приостановлена деятельность ряда заведений.

Как рассказал заместитель акима, необходимо привлечь в состав мониторинговых групп общественные организации для усиления контроля соблюдения санитарных норм субъектами предпринимательства.

«Сегодня очень важно продолжить работу по профилактике коронавирусной инфекции. Необходимо вести дальнейшую информационную работу среди населения. В целом, очень важно, чтобы усилия по недопущению распространения КВИ были предельно слаженными и точечными», - отметил Бахтияр Макен, подводя итоги заседания.

Напомним, столица находится в «красной» зоне по коронавирусу. Масочный режим сохраняется.