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Общественные организации обсудили Послание Президента в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Доме дружбы прошло обсуждение Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий», передает МИА «Казинформ» со сслкой на Pavlodarnews.kz.
В обсуждении Послания приняли участие представители областного общественного совета, ОО «Нур-Ана», МК «Jas Otan», профсоюзов, НПО и других молодежных и общественных организаций.
Председатель Павлодарского областного общественного совета Нурлан Набиев отметил, что в регионе должна быть реализована большая часть выдвинутых в Послании инициатив.
«В Послании Президент сказал, что регионы с крупными предприятиями должны развиваться и оснащаться новыми современными технологиями, - отметил Нурлан Набиев. - За последние 5 лет выбросы крупных предприятий увеличились на 14-15%. Современные технологии не только развивались, но и решали подобные проблемы. Кроме того, в Послании были затронуты вопросы развития сельского хозяйства и увеличения производства. В последнее время особое внимание уделяется орошаемому земледелию. У нас одна из крупнейших рек мира – Иртыш, а мы используем только 10-15%».
Как сообщила председатель Павлодарского областного профцентра Динара Айтжанова, пандемия объясняет важность поддержки медицинских работников, упомянутых в Послании.
«Когда в нашу страну пришла пандемия, многие люди заболели и нуждались в помощи врачей, - сказала Динара Айтжанова. - Причем меры поддержки медиков были назначены позже. Ряд врачей сами заразились в борьбе за здоровье своих пациентов. Вторая волна эпидемии еще впереди. И нам необходимо поддерживать медицинский персонал, чтобы наши врачи были в авангарде».
Кроме того, председатель регионального молодежного крыла «Jas Otan» Габит Хафиз сказал, что Послание — это выход из сложившегося кризиса.
«Сегодняшняя дискуссия продемонстрировала еще один аспект Послания к молодежи, - считает Габит Хафиз. - Несколько лет страна придерживается принципа «от кризиса к развитию». Данное Послание также показало, что благодаря решению всех вопросов, выявленных в ходе пандемии, наше государство будет динамично развиваться и дальше».
Представители общественных организаций обсудили 11 принципов Послания, вопросы малого и среднего бизнеса, образования, экологии, защиты прав и интересов граждан и благосостояния населения.
Фото Оразбека Саяхата
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